伍佰開演唱會隔空嗨喊「中華隊去日本！」　球迷敲碗：當應援團長

記者劉宛欣／綜合報導

世界12強賽中華隊17日以11比3大勝澳洲，順利晉級複賽，將於21日移師日本東京巨蛋展開新一輪比賽。搖滾天王伍佰現身觀賽支持，被不少球迷目擊到，不只如此，他更在自己的演唱會上激情應援，為中華隊加油打氣，掀起粉絲熱烈回應。

▲伍佰也公開為中華隊加油。（資料照／寬魚國際/月光音樂提供）

伍佰16日在台北Legacy TERA舉辦「伍佰 & China Blue 2024 搖滾音樂會」，與中華隊「台日大戰」撞期，但這絲毫無損他的表演熱情。當晚他在演唱經典歌曲〈你是我的花朵〉時，突然帶頭高喊「中華隊！去日本！」台下歌迷也應聲大喊「加油！加油！」，現場氣氛瞬間沸騰。不僅如此，他日前被拍到在「台韓大戰」現場觀賽，與球迷一同大跳波浪舞的身影，也成為熱議話題。

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▲伍佰在演唱會上喊「中華隊去日本」。（圖／寬魚國際/月光音樂提供）

伍佰的熱血應援引發歌迷討論，有粉絲在社群平台Threads上分享演唱會片段，笑稱「強烈建議伍佰要當中華隊啦啦隊長」更有人敲碗希望伍佰有朝一日能站上大巨蛋開唱，直言「伍佰這次去看球，根本是在場勘。」

該貼文引來廣大迴響，連樂天啦啦隊隊長籃籃（籃靖玟）及舞蹈總監陸筱晴都紛紛留言表示「太可愛了」、「快來帶應援」。

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