《我推的孩子》真人版11月底開播！　齋藤飛鳥認「曾辭演星野愛」

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣漫畫《我推的孩子》日前正式完結，衝擊結局在漫畫迷間掀起超高討論度。與此同時，同名真人版日劇及電影即將分別於11月28日和12月20日公開，17日劇組於東京舉行盛大首映會，邀請400名粉絲參加。現場星光熠熠，主演齋藤飛鳥、櫻井海音、齊藤渚、原菜乃華、Ano及資深演員吉田鋼太郎悉數亮相，共同為作品造勢。

▲《我推的孩子》真人版電影、日劇即將推出。（圖／翻攝自海報）

飾演女主角星野愛的乃木坂46前成員齋藤飛鳥坦言，當初接到邀約時一度不想出演，認為角色帶來的壓力過大，但最終被劇組的誠意打動，她也希望藉此機會再次以偶像身份呈現自己。齋藤表示：「這是我身為偶像的最後一場表演，希望能帶給粉絲不一樣的感動。」飾演阿奎亞的櫻井海音則坦言挑戰不小，但感謝全體工作人員的支持，幫助他克服壓力完成角色詮釋。

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▲齋藤飛鳥飾演原作中擁有超高人氣的頂級偶像星野愛，坦言壓力極大。（圖／翻攝自齋藤飛鳥IG）

▲櫻井海音也坦言飾演阿奎亞是相當不容易的挑戰。（圖／翻攝自預告）

《我推的孩子》故事聚焦於演藝圈的愛恨情仇，講述20歲的頂級偶像星野愛被狂熱粉絲殺害，她生前秘密地誕下的一對龍鳳胎「阿奎亞」與「露比」，目睹母親被殺的阿奎亞在16年後與妹妹一同進入演藝圈，試圖追尋生父的下落並揭開事件真相，主線推進的同時，也詳細描繪了演藝圈許多不為人知的真實面，身受多個年齡層粉絲喜愛。