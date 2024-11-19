岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

記者陳芊秀／綜合報導

35歲日本男星岡田將生傳出即將與小3歲女星高畑充希結婚！兩人在串流平台投資的戲劇《1122好夫婦》飾演一對夫妻，去年首度合作拍戲，今年初開始交往，目前正在調整結婚日期，這對當紅明星閃婚的消息震撼全日本。

▲岡田將生、高畑充希爆閃婚。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，岡田將生與高畑充希從未傳出緋聞，低調培養感情。兩人已經陸續向雙親、親戚、親近的朋友報告要結婚的消息，也已經向電視劇、電影工作相關人士報告喜訊。高畑充希已經聯繫精品品牌拍婚紗照所需的服裝。電影相關人士透露：「兩人正在討論辦理婚姻登記的日期，看起來非常幸福。」

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岡田將生與高畑充希在《1122好夫婦》拍攝結束後才開始交往。兩人飾演一對婚姻出狀況的夫妻，兩人的對手戲很多，雖然第一次合作但是現場氣氛非常好，休息時間也時常聊天，女方教他怎麼用Instagram，兩人不僅在片場距離靠近，心的距離也迅速拉近。且兩人性格截然不同，他個性內向，甚至有些悲觀，高畑充希性格穩重且樂觀，因此更互相吸引。

▲岡田將生剛開始用IG，高畑充希教他怎麼使用社群網站，兩人首次合作拍戲，戲外低調交往。（圖／翻攝自IG）

高畑充希憑精湛演技走紅娛樂圈，曾與男神坂口健太郎交往4年，一度傳好事將近最終仍於2020年分手，多年來沒有再傳新戀情。

岡田將生2021年傳出與富士電視台美女主播鈴木唯交往，不過各自想衝刺事業，最終於2022年分手。他今年憑《如虎添翼》以及電影《最後的里程》等作品人氣再創新高峰。