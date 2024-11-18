南韓20萬YTR性侵13歲女粉「同居2年侵犯34次」　家暴老婆還偷拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓網紅又出事！一名擁有20萬訂閱的35歲YTR於17日遭爆涉嫌性侵13歲未成年少女，他在與女方同居2年的時間內共發生34次性關係，且他13日凌晨在住宿地點對33歲的老婆動手，先是用拳頭打了老婆的臉，妻子痛到向住宿飯店的職員求救，案件才因此曝光。只是他的惡行不止一樁，8月還涉嫌踹死寵物，遭起訴虐待動物嫌疑，令韓網一陣譁然，痛批「人間敗類」、「社會垃圾」。

▲南韓一名35歲YTR被爆性侵粉絲，兩人同居2年間發性34次性關係。（圖／AI）



據韓媒報導，該名35歲YTR與妻子於13日下榻一間位於仁川彌鄒忽區的飯店，怎料雙方發生口角，他用拳頭暴打妻子的臉部、搶走手機，女方衝到外面向職員求救報警，驚動警方到場，現涉嫌傷害罪遭到調查中，更可恨的是，他還拍下老婆部分身體部位傳到網路上，同時又被發現涉嫌偷拍。

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▲該名YTR還家暴老婆。（圖／AI）



更扯的是，該名YTR早在8月就已經被起訴虐待動物，他用腳踹死寵物，目前案件仍在審理。不僅如此，他還背上性侵罪，誘拐一名13歲未成年少女，兩人同居兩年的期間共發生34次性關係，他遭到檢方求刑9年有期徒刑，一審審判即將開庭，怎料如今罪加一等。

該名YTR身份並未遭到公開，但韓網一陣譁然，留言區痛罵「我到底看了什麼」、「根本是敗類中的敗類」、「太扯了吧」、「13歲少女該不會是被監禁吧」，要求法官重判。

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