《青春》嘉羿晉級A班　蔡依林光看臉就融化：小甜心！

記者許逸群／綜合報導

愛奇藝《青春有你》今（1日）播出訓練生等級再評定，學員嘉羿順利從B班晉升到A班，當張藝興拿出成績單給他之前問道：「你的夢想是什麼？」只見他眼神充滿堅定地說：「現在的夢想就是拿到A，一定要拿到A！很累很苦，你要在黑暗中自己長大、自己變強，但真的要堅持下來。」果真達成目標。

▲▼嘉羿從張藝興手中接過成績單（圖／愛奇藝台灣站）

嘉羿一直是導師蔡依林心中喜愛的學員，在評斷嘉羿的表現前，光是看到影片就讓蔡依林大喊「我的小甜心」。而他的表現確實到達一定水準，蔡依林也在看完後直接給予A的評分。有趣的是，節目後段播放下集分組比賽預告，嘉羿有了不同以往的狂野造型，讓蔡依林笑說「我的芭比娃娃突然變兇了」！

▲蔡依林相當欣賞嘉羿的表現。（圖／愛奇藝台灣站）

▲嘉羿在預告片段中展現出不同以往的裝扮。（圖／愛奇藝台灣站）

另外，嘉羿透過節目打電話跟奶奶聊天，只見奶奶一聽到他的聲音就說：「我看到好多明星給你投票，鍾漢良、楊冪都是你的粉絲！」讓他苦笑說「那倒不是」。隨後奶奶還問說「有什麼你可以透露一下給我們」，看得出也對孫子的表現感到好奇。祖孫間的聊天相當趣味，也成為微博熱搜話題。

▲嘉羿跟奶奶通電話。（圖／愛奇藝台灣站）