ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《青春》嘉羿晉級A班　蔡依林光看臉就融化：小甜心！

記者許逸群／綜合報導

愛奇藝《青春有你》今（1日）播出訓練生等級再評定，學員嘉羿順利從B班晉升到A班，當張藝興拿出成績單給他之前問道：「你的夢想是什麼？」只見他眼神充滿堅定地說：「現在的夢想就是拿到A，一定要拿到A！很累很苦，你要在黑暗中自己長大、自己變強，但真的要堅持下來。」果真達成目標。

▲▼《青春》嘉羿（圖／愛奇藝台灣站）

▲▼嘉羿從張藝興手中接過成績單（圖／愛奇藝台灣站）

▲▼《青春》嘉羿（圖／愛奇藝台灣站）

嘉羿一直是導師蔡依林心中喜愛的學員，在評斷嘉羿的表現前，光是看到影片就讓蔡依林大喊「我的小甜心」。而他的表現確實到達一定水準，蔡依林也在看完後直接給予A的評分。有趣的是，節目後段播放下集分組比賽預告，嘉羿有了不同以往的狂野造型，讓蔡依林笑說「我的芭比娃娃突然變兇了」！

▲▼《青春》嘉羿（圖／愛奇藝台灣站）

▲蔡依林相當欣賞嘉羿的表現。（圖／愛奇藝台灣站）

▲▼《青春》嘉羿（圖／愛奇藝台灣站）

▲嘉羿在預告片段中展現出不同以往的裝扮。（圖／愛奇藝台灣站）

另外，嘉羿透過節目打電話跟奶奶聊天，只見奶奶一聽到他的聲音就說：「我看到好多明星給你投票，鍾漢良、楊冪都是你的粉絲！」讓他苦笑說「那倒不是」。隨後奶奶還問說「有什麼你可以透露一下給我們」，看得出也對孫子的表現感到好奇。祖孫間的聊天相當趣味，也成為微博熱搜話題。

▲▼《青春》嘉羿（圖／愛奇藝台灣站）

▲嘉羿跟奶奶通電話。（圖／愛奇藝台灣站）

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

推薦閱讀

獨家／謊稱《綜藝玩很大》員工　連續詐騙「跟團費」

《玩很大》偏心KID道歉　吳宗憲「老兵欺負新兵」

全台最正護理師「黑歷史照」曝光　網驚：台妹變仙女！

曾國城犯「麻將禁忌」　打1圈輸3萬：把把都跟我有關

留言罵「幹XX公視」得獎了！網友笑翻：別這麼公正啦

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

不滿去蔣化！文化部長鄭麗君「遭資深藝人」呼巴掌

吳宗憲怒譙肉圓哥　護航7動手民眾：敢重判試看看！

踢館太兇⋯蕭敬騰：他不會放過你　林孟辰超狂Fly out回敬

快訊／袁艾菲結婚了！「幕後人員」帥老公曝光了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

青春有你, 蔡依林, 嘉羿

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕
  2. 《青春》嘉羿晉級A班　蔡依林光看臉就融化：小甜心！
  3. 舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案
  4. 迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆
  5. 李佳歡《聲林》隱藏版「最後一首歌」讓李佳薇爆雞皮
  6. 放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」
  7. 《玩命關頭：特別行動》首支預告！巨石強森、傑森史塔森合體帥炸
  8. 朴有天清晰中文唱「62億票房」夯曲　粉聽哭讚：超有SENSE！
  9. 專訪／林育羣掰了7年伊林！　「砸200萬」只想做自己
  10. 陸版《藍色生死戀》許凱含淚下跪求婚！　預告噴3看點…網求孟美岐穿衣服

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366