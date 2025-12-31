300人雨中陪哭！楊貴媚現身大安森林公園跨年　重現《愛情萬歲》經典

記者蕭采薇／台北報導

近年網友發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，致敬名導蔡明亮經典電影《愛情萬歲》片尾長達7分鐘的哭戲。儘管今年跨年夜遇上寒流與大雨，女主角楊貴媚仍信守承諾，連續第二年親自到場響應。現場聚集將近300位影迷穿著雨衣，在雨中一起看電影、一起哭，成為台北跨年夜最特別、也最浪漫的一道風景。

▲楊貴媚在大安森林公園「邊哭邊跨年」。（圖／讀者提供）

受到先前北捷事件影響，今年活動宣傳相對低調，也未特別安排媒體採訪。然而這項活動在影迷心中已具指標地位，早在活動前便有不少民眾在社群詢問：「今年還有『一邊哭一邊跨年』嗎？」果然當晚即便天公不作美，雨勢未停且氣溫寒冷，仍擋不住粉絲熱情，堅持到場體驗這場獨特的儀式。

▲楊貴媚在大安森林公園「邊哭邊跨年」，今年依然貼心準備衛生紙。（圖／讀者提供）

30多年前，楊貴媚在《愛情萬歲》結尾那場坐在大安森林公園長椅上、長達7分鐘一鏡到底的哭戲，已是影史經典。近年衍生出的「陪哭跨年」活動，楊貴媚去年首度現身，今年更二度到場履行與粉絲的約定。除了女主角，導演蔡明亮也驚喜現身，與大家同樂。現場不僅放映電影，還貼心準備了貼紙，讓大家可以「放心哭！安心哭！」

▲300人在雨中的大安森林公園「邊哭邊跨年」。（圖／讀者提供）

今年活動內容再度升級，除了原本的「哭泣」環節，還邀請了知名DJ林貓王現場放歌，讓氣氛在感性中增添熱鬧。由於大安森林公園鄰近台北101，眾人在情緒宣洩後還能欣賞跨年煙火。這場極具儀式感的活動，去年甚至登上《CNN》專文報導，紅到國外，成為另類的台灣跨年文化。