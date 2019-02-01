韓星3、4月輪流登台　「霸氣本部長」成勛+B1A4師弟會粉絲

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男星成勛2017年主演《焦急的羅曼史》成為代表作，霸氣專情的本部長一角擄獲不少粉絲芳心，他2018年帶著新作《我在路邊撿了個藝人》回歸，戲劇播畢後，他宣佈展開巡迴見面會「My Secret Date」，3月17日登台會粉絲。除了人氣男星登台，韓團B1A4師弟ONF接棒在4月訪寶島演出，星光熠熠。

▲「霸氣本部長」成勛3月登台會粉絲。（圖／亞士傳媒提供）



相隔1年多，成勛帶著巡迴見面會「My Secret Date」來台會粉絲，3月17日於信義劇場Legacy MAX舉行專場活動，他也透過主辦喊話「非常開心受到大家的熱情召喚，希望這次也能夠再與台灣粉絲創造更多美好的回憶。」相關售票資訊待主辦亞士傳媒公佈。

▲B1A4師弟ONF也將訪台。（圖／Rolemodel Entertainment Group提供）



粉絲3月接連迎接李洪基、朴志訓、尹智聖等人登台，B1A4師弟ONF也將在4月27日在台北舉行演出，團體由HYOJIN、E-TION、J-US、WYATT、MK、U和LAUN七位成員組成，活動上將帶來出道曲《ON/OFF》以及《Complete》等歌曲，「ONF [We Must Love] Asia Tour 2019 in Taipei」相關訊息，可洽主辦單位 Rolemodel Entertainment Group臉書專頁。