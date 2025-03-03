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黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

記者劉宛欣／綜合報導

奧斯卡金像獎於台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行，典禮前最被看好拿下影后寶座的《懼裂》黛咪摩爾（Demi Moore）與夢寐以求的小金人失之交臂，最終敗給了《艾諾拉》25歲的麥琪麥迪遜（Mikey Madison），根據《每日郵報》報導，頒獎當下，黛咪摩爾被捕捉到難掩失望的表情，於X上掀起討論，不過，她很快調整了情緒，為對方鼓掌。

▲黛咪摩爾再添影后獎座。（圖／路透）

▲黛咪摩爾未能如願拿下奧斯卡獎。（圖／路透）

麥琪麥迪遜在領獎時表示：「這真的是非常不真實的事。我在洛杉磯長大，但好萊塢對我來說總是那麼遙遠，今天能站在這裡，站在這個房間裡，對我而言真的很不可思議。」接著說「我只是想要向性工作者社群致敬和表達尊敬」，承諾未來會繼續支持性工作者族群，拍攝電影前後遇到相關人士，都成為她人生經歷中的亮點。

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▲《艾諾拉》麥琪麥迪遜（Mikey Madison）拿下奧斯卡影后。（圖／路透）

▲《艾諾拉》麥琪麥迪遜年僅25歲就成了奧斯卡影后。（圖／路透）

《艾諾拉》講述了一位性工作者（麥琪麥迪遜飾）嫁給一名俄羅斯富二代，獲得了童話故事般的幸福，直到夫家出手介入後，發生的一連串變故。另一方面，《懼裂》講述了一名奧斯卡巨星（黛咪摩爾飾），中年轉型為健身大師和電視明星後，面臨的一連串掙扎與恐懼。

雖然黛咪摩爾未能拿下奧斯卡殊榮，但此前她已經斬獲金球獎、評論家選擇獎、演員工會獎影后，她搭檔《懼裂》的丹尼斯奎德（Dennis Quaid）早早就有預感她會透過這個角色，登上新的演藝顛峰，受到大眾與專家的肯定，丹尼斯奎德在上個月接受《紐約郵報》專訪時曾讚賞：「我在拍攝電影的第二天就知道了，我告訴黛咪，她一定會因為這部電影拿到奧斯卡獎。」可惜預言未能成功。

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