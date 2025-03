黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

記者劉宛欣/綜合報導

奧斯卡金像獎於台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行,典禮前最被看好拿下影后寶座的《懼裂》黛咪摩爾(Demi Moore)與夢寐以求的小金人失之交臂,最終敗給了《艾諾拉》25歲的麥琪麥迪遜(Mikey Madison),根據《每日郵報》報導,頒獎當下,黛咪摩爾被捕捉到難掩失望的表情,於X上掀起討論,不過,她很快調整了情緒,為對方鼓掌。

▲黛咪摩爾未能如願拿下奧斯卡獎。(圖/路透)

麥琪麥迪遜在領獎時表示:「這真的是非常不真實的事。我在洛杉磯長大,但好萊塢對我來說總是那麼遙遠,今天能站在這裡,站在這個房間裡,對我而言真的很不可思議。」接著說「我只是想要向性工作者社群致敬和表達尊敬」,承諾未來會繼續支持性工作者族群,拍攝電影前後遇到相關人士,都成為她人生經歷中的亮點。

▲《艾諾拉》麥琪麥迪遜年僅25歲就成了奧斯卡影后。(圖/路透)

《艾諾拉》講述了一位性工作者(麥琪麥迪遜飾)嫁給一名俄羅斯富二代,獲得了童話故事般的幸福,直到夫家出手介入後,發生的一連串變故。另一方面,《懼裂》講述了一名奧斯卡巨星(黛咪摩爾飾),中年轉型為健身大師和電視明星後,面臨的一連串掙扎與恐懼。

雖然黛咪摩爾未能拿下奧斯卡殊榮,但此前她已經斬獲金球獎、評論家選擇獎、演員工會獎影后,她搭檔《懼裂》的丹尼斯奎德(Dennis Quaid)早早就有預感她會透過這個角色,登上新的演藝顛峰,受到大眾與專家的肯定,丹尼斯奎德在上個月接受《紐約郵報》專訪時曾讚賞:「我在拍攝電影的第二天就知道了,我告訴黛咪,她一定會因為這部電影拿到奧斯卡獎。」可惜預言未能成功。

Demi Moore grits her teeth and looks disappointed after 2025 Oscar loss to Mikey Madison https://t.co/46goFD9Kk2 pic.twitter.com/BJ3U451Cz2