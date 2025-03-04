潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

圖文／鏡週刊

鏡文學新戲《死了一個娛樂女記者之後》成功掀起話題，其中潘慧如飾演的雞頭「馬姐」冷豔又腹黑，和李銘忠、六月等人對戲，氣場強大，專門操作演藝圈的潛規則；而入行20多年的她，雖見過大風大浪，也曾被潛規則嚇壞。

曾以性感形象暴紅，當時潘慧如很想拍電影，於是參加一場試鏡，事先知道有親熱戲，沒想到現場竟是導演親自上陣，最可怕的是導演親了她的嘴，讓她當場傻眼，覺得被玷汙。

新戲騎上身 尺度不設限

潘慧如在《死了一個娛樂女記者之後》飾演李銘忠的情婦，也是政商名流招待所的幕後操盤手，更是情人幹骯髒事的白手套。潘慧如和李銘忠也有騎上身的親熱戲，拍攝時兩人都沒有設限尺度。

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▲潘慧如曾以性感形象暴紅，卻慘遭導演潛規則。

據悉，原始劇本更辛辣，藉由性愛場面傳達兩人的關係，製作人陳昱俐透露，原本床戲相當激烈，但拍攝時遇上疫情，場景被迫調度，轉向祕密酒窖拍攝，只能點到為止，十分可惜。

戲裡描述許多演藝圈的潛規則，潘慧如入行多年，沒遇過金主開口要包養，卻遇上導演性騷的驚悚惡夢。當時她參加電影試鏡，副導先跳出來與她對別場戲，直到另一場親熱戲時，突然換導演上場，理由是「這場戲很關鍵」。

▲潘慧如經營寵物旅館，因求好心切花去大把金錢和時間。（翻攝自潘慧如臉書）

當時潘慧如不敢打斷，內心想：「需要這樣嗎？」甚至導演還親吻她，讓她超不舒服，坦言「這不只騷擾，已經算性侵了吧！」潘慧如也不管有沒有徵選上，從此拒絕再有聯繫，之後開始提高警覺性，試鏡前會一再確認過程。

副業沒賺錢 駁退圈傳言

《死了一個娛樂女記者之後》另一個被熱議的點，是潘慧如和六月繼《逆女》後，相隔25年再度同台，引起一波戲迷的回憶殺；而《死了一個娛樂女記者之後》戲中潘慧如威脅擔任媒體主管的六月，兩人沒有太多溝通，有默契地很快完成。潘慧如說，這幾年沒機會一起拍戲，但私下在球場會遇見。

▲25年前，潘慧如（右）和六月（左）拍《逆女》，成為女同志劇集經典之作。 （翻攝自台視）

這兩年努力經營「3天2夜」寵物旅館的潘慧如被疑淡出螢光幕，她略激動地強調：「我沒有退出演藝圈！」她只是為圓夢求好心切，認真經營副業，但目前收支僅打平。而她這一年來也拍了影集《來！金來號！》《零日攻擊》，以及張鈞甯出品的電影《為我辦一場西式的喪禮》，熱愛演戲的她不會退圈。

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