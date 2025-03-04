劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

圖文／鏡週刊

今年1月底，美國總統川普正式就職，為實現競選時「打擊非法移民」的政治承諾，相關單位積極執法，拘捕眾多非法移民，包括台灣的「太陽花女王」劉喬安。本刊調查，劉2019年以觀光名義入境美國後，未依規定離境，滯美期間，她還高調在社群媒體發文、捲入海外青鳥募款詐騙爭議，甚至犯下3起跨國運毒案，另外捲入侵占、詐欺案件，遭台灣司法單位發布通緝。

為逮捕劉喬安，台灣刑事警察局國際刑警科透過美西、美東聯絡官，與美方執法機關合作，提供相關線索，終於在美東時間1月22日，由美國國土安全調查局（HSI）、執法行動局（ERO）在波士頓一家飯店將她逮捕到案，但劉非常不配合，甚至出現情緒崩潰、大小便失禁等狀況，隨後遭到拘留。

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▲涉犯多起跨境運毒案的劉喬安（左）滯美近6年，今年1月遭到逮捕。（翻攝自移民暨海關執法局）

▲台灣刑事警察局提供劉喬安的情資給美方，讓美方順利將她逮捕。（刑事警察局提供）

至於劉喬安究竟如何建構跨國運毒網？滯美期間又是誰在接應？本刊調查，劉赴美後不久，就結識了一名具有香港黑幫「十四K」背景的華裔毒販男友，這名男子利用自己在美國的人脈資助劉，讓劉在東、西岸多個城市流竄，並遠端遙控台灣友人幫忙接收毒品郵包。

▲美國總統川普（圖）上台後強力掃蕩非法移民，劉喬安因此遭逮。（翻攝川普臉書）

十四K源自1945年國共內戰期間，當時國民革命軍第93師營長葛肇煌占領「洪門洪發山」幫會會址，並將幫會改成國民黨情報機構，正名「洪門洪發山忠義會」。葛離世之後，幫會遷到香港，轉為犯罪組織，此後20年，十四K迅速發展，與泰國黑幫「飛虎堂」、日本「山下幫」結盟販毒，曾宣稱全世界有200萬名成員，就連很多香港資深藝人都曾加入該幫派。

2019年7月，香港爆發反送中事件，當時曾有大批白衣人進入元朗車站襲擊民眾，外傳就是十四K所為；2023年，《德國之聲》調查指出，緬北電信詐騙集團的幕後主使者，就是十四K老大尹國駒，他也被外界視為，緬甸惡名昭彰的KK園區實際控制者。

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