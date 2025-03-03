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KIMIKO曬「46秒音檔驚見香奠」　告盜版集團吐苦戰4年心聲

記者王靖淳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）自創運動品牌，不過日前出現仿品，她在經歷4年苦戰後，於26日公開發文曬出一份提告盜版集團的起訴書，表示這是遲來的禮物。今（3）日KIMIKO再度透過臉書發聲，並附上一段46秒的影片，揭露自己在這4年苦戰中的心路歷程，「我將撕碎沈默，讓真相現形。」

▲▼KIMIKO（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲KIMIKO會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO在文中提到，許多犯罪者之所以如此囂張，正是因為他們知道，普通人難以承受法律鬥爭所需的時間、金錢和心理壓力，進而將司法程序濫用作為武器。KIMIKO坦言自己深知這種痛苦，所以激發出要站出來保護其他受害者的決心，特別是品牌的使用者及運動線上課程的學員，以免他們成為新的犧牲者。

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▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲KIMIKO曬出的影片驚見香奠。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

此外，KIMIKO附上一段46秒的影片，揭露她這1460天苦戰的縮影。影片中出現一張署名給她的香奠，緊接著畫面還可聽見一陣悽慘的尖叫聲，並搭配KIMIKO的旁白：「這四年我持續收到無聲的威脅，那些無法辨識的聲音，那些無法追蹤的來源，我不知道是誰，也不知道為什麼，但這些『問候』卻真實存在，真相無聲卻無比沉重。」

▲▼KIMIKO（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲KIMIKO會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

最後，KIMIKO表示：「這不只是我的故事，也可能是你的故事。而你的觀看，就是對抗不公的第一步。2025.03.03今晚，我將撕碎沈默，讓真相現形。這場戰役，才剛開始！」影片曝光後，立即掀起網友討論，不少人紛紛留言關心及鼓勵她，「老師加油」、「老師辛苦了」、「永遠支持老師」、「心疼KIMIKO老師」、「老師，妳真勇敢又堅強！」

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