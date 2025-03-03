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「短劇男神」何健麒遭控劈腿！　睡女友隔天帶人開房…親密對話曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇男神何健麒擁有高顏值，且臉蛋神似台灣藝人「王子」，憑演出多部作品走紅，更被列為「短劇F4」之一。然而他人氣竄升之際，被交往中的女友爆出劈腿行徑。

▲▼「短劇男神」何健麒被爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲「短劇男神」何健麒被爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

一位自稱是何健麒「榜一大姐」的女子指控，兩人因一位導演相識，並且在對方直播時刷禮物，隨後確認心意交往。然而交往後，她發現遭到何健麒背叛且多次說謊。

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▲▼「短劇男神」何健麒被爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲爆料女性自稱「榜一大姐」，與何健麒交往後發現男方劈腿說謊。（圖／翻攝自微博）

女子透露，何健麒前一天還與她同床共眠，但隔天他卻帶著另一名女子喝到清晨5點半，且回到北京央視安排的酒店房間，還看到何健麒與女子同行的畫面，並擁有男方「認錯哭著求原諒」的影片。她直指何健麒同時與她及另一女子保持關係，但雙方完全不知情，是個「時間管理大師」、「多人運動一件不落」，還稱掌握男方的錄音。

▲▼「短劇男神」何健麒被爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲女子控訴何健麒前一天還與她同床共枕，隔天就與另一個女子去飯店。（圖／翻攝自微博）

而「榜一大姐」持續說道，何健麒與另一名女子關係密切，是因為要利用女方資源，讓女方當經紀人，該名女子還說要包養何健麒。爆料文中附上了何健麒的對話截圖，雙方互稱「老公」、「老婆」，顯示雙方關係確實親密，並感嘆這段關係不得善終，「何先生是個好演員，但不算個好男人」。

▲▼「短劇男神」何健麒被爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲▼「短劇男神」何健麒被爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲何健麒對話被曝光，雙方互稱老公、老婆。（圖／翻攝自微博）

何健麒剛迎接30歲生日，且走紅短劇圈已有一段時間，最近剛和柯淳、馬小宇、申浩男合體拍時尚雜誌特輯。他還從短劇跨進長劇市場，3月中旬將開拍知名製作人于正的新劇《玉茗茶骨》，被看好星路大漲，卻被爆劈腿，控訴文現在已經刪除，仍在陸網瘋狂轉發中，網友錯愕「這麼快就塌房」、「還是我很喜歡的一個演員呢，真的是短劇裡的男主天花板了，你糊塗呀」。而網友已經湧入于正微博留言關注此事。

▲▼「短劇男神」何健麒被爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲何健麒走紅拍時尚雜誌，3月中要拍于正新劇《玉茗茶骨》。（圖／翻攝自微博）

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