主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人、節目主持人楊月娥3日分享一件生活小插曲，連假期間她南下喝喜酒，返程時由於人太多擠不上高鐵自由座，好不容易踏進車廂，卻遭一名美女乘客怒吼「下去」，她選擇好言相勸並離開，結果竟在另一節車廂發現空位，「先被吼又被轟，然後有位子坐，運氣這事真難說。」

▲楊月娥搭乘高鐵自由座遭女乘客怒吼，幸好後來換車廂有找到座位。（圖／翻攝自Facebook／楊月娥）

楊月娥3日在臉書發文表示，連假期間南下喝喜酒，因為沒有訂到回程的車票，所以去排了高鐵自由座，但由於收假人潮眾多，第一班車上不去，好不容易等到第二班車，沒想到一踏進車廂就被一名年輕美麗的女乘客怒吼，「不要再上來了，擠不進來，下去。」她詢問對方能否往車廂裡面走，但被以「車廂門關著」為由拒絕。

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楊月娥提到，當時還有另一名乘客詢問是否可以上去，同樣被女乘客怒吼「下去」，她只勸了一句「收假人多，大家都不容易」，便轉身離開，當時距離發車只剩不到10秒鐘，她在高鐵人員的指引下前往另一節開放站立的車廂，結果意外發現一個空位，經詢問確認該座位還沒有人使用，才決定坐下，沒想到就這樣一路坐回台北，「先被吼又被轟，然後有位子坐，運氣這事真難說」、「好好說話是藝術，好命是說出來的」。

文章公開之後引起網友留言討論，一名當時也在現場的網友表示，「我當場目睹真的很傻眼，但阿娥表現氣度，輕聲回應，並勸知後來也想擠上車的婦人，果然好話得到好運」；其他網友也認為楊月娥的處理方式值得學習，「現在人壓力大無處發洩，我們退一步社會就平和些，甚至像娥姊一樣好運氣跟著來，願平安喜樂」、「好人有好運氣」。