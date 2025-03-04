薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

記者孟育民／台北報導

藝人薔薔（林嘉凌）以直率敢言的風格，受到許多人喜愛，近年更跨足YouTube領域，不吝嗇與粉絲分享日常。日前她釋出在加拿大欣賞極光的影片，終於公開自己的男友，兩人不僅依偎在一塊、大方牽手擁抱，甚至在雪地裡甜蜜接吻，幸福爆表！

▲薔薔在雪地和男友接吻。（圖／翻攝自薔薔YT）

薔薔在情人節前夕飛往加拿大旅遊，日前頻道公開影片。影片開頭先是回顧幸福片段，薔薔也終於認愛了，並公開自己的男友，男方雖然沒正面露臉，但能看出身材高壯，而薔薔依偎對方，就像個小女人般幸福。兩人一起在極光下度過情人節，男方甜蜜告白：「老婆跟妳來看極光是最幸福的事，我希望以後還可以跟妳一起來，情人節快樂！」隨後深情擁吻，畫面閃瞎不少網友。

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▲▼ 薔薔被告白，兩人甜蜜畫面曝光。（圖／翻攝自薔薔YT）

事實上，去年薔薔度過生日時，就被發現和1名身穿白上衣、黑長褲的男子十指緊扣，並用馬賽克遮住對方的正臉，不過她當時否認戀情，僅稱呼對方是「旅遊的夥伴」，如今能終於能分享喜悅，讓網友紛紛都送上祝福。

過去薔薔也曾多次談到理想型，強調「感情這種東西，遇到擋都擋不住」，表示對方要見過世面、有解決問題的能力，希望可以保護她，「身高要超過180，要我有當小女人的份量，要帶領我，必須要有自己的事業，可以包容我、接受我。」