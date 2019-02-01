ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉亦菲一家神基因！　媽媽60歲還有「超狂嫩臉」正面照驚呆網

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星劉亦菲因為擁有精緻五官、空靈氣質，再加上接演多部古裝劇《天龍八部》、《神鵰俠侶》等，被誇讚是「神仙姐姐」。近來，她趁著放假期間，開心和家人外出旅遊，併曬出一系列合照，期間罕見PO出媽媽劉曉莉的獨照，一家神基因成為眾人關注焦點，引發討論。

▲劉亦菲媽媽凍齡功力驚呆網。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲擁有精緻五官、空靈氣質。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

劉亦菲拍完電影《花木蘭》後，最近進入難得的休息期，有時看展，有時在家逗貓，度過難得悠閒的時間。她平時鮮少更新社群網站，30日一連曬出多張照片，分享和家人外出遊玩的點滴，其中一張自拍照，雖然她在臉上「惡搞」P上鬍鬚、王字，但絲毫不影響美貌，舉動反而被讚萌度破表。

▲劉亦菲媽媽凍齡功力驚呆網。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲惡搞自拍照。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲媽媽凍齡功力驚呆網。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲媽媽凍齡功力驚呆網。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲媽媽凍齡功力驚呆網。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲分享與家人外出度假的旅遊照。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

更引人注意的是，劉亦菲除了分享與家人們的大合照，這次也罕見PO出親媽劉曉莉的獨照。畫面中，劉曉莉戴著草帽，身穿搶眼靛藍色Polo衫，對著鏡頭露出甜美笑容，臉上幾乎看不見任何皺紋，就連脖子、手臂等皮膚也都十分光滑白皙，一點都看不出今年滿60歲，強大的凍齡功力，也讓眾人為之驚嘆。

▲劉亦菲媽媽凍齡功力驚呆網。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲媽媽凍齡功力超強，臉上幾乎不見任何皺紋。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

事實上，劉亦菲先前就曾公開說過，自己其實是家族中「顏值最低的」，過去阿姨和外婆也曾曝光，一家三代都有著濃眉大眼、V型小錐臉，以及「遠離塵世」的仙女氣質，當時就讓網友不禁直呼：：「又是個『神基因』的最佳範例！」

劉亦菲媽媽證件照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲劉亦菲的外婆（左）和阿姨（右）都是美女。（圖／翻攝自微博）

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

推薦閱讀

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

歹徒持刀架住媽…爸衝出扭打遭砍！　小嫻當年一回家「滿地鮮血」

3歲兒發高燒41度服克流感！　送急診隔天…換徐若瑄重病了

胡瓜27年前錄《百戰百勝》長這樣！　「超帥嫩樣」驚呆網

艾莉絲隔26年穿信義國中制服！　短裙吃尾牙「美腿乍現」根本學生妹

賈乃亮、李小璐罕見「同步曬照」！　爆婚變1年…拍照視角成亮點

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

張惠妹尾牙灑百萬犒賞員工！　招牌口號「跳起來」改成4個字

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

車銀優像台灣偶像劇出身男神！韓網得知本尊年紀嚇翻：竟然已40

鍾麗緹21歲混血女兒「神遺傳爆乳基因」！　大開東西半球比媽媽還辣

百億身家竟遭追債！　熊黛林憶「菲傭轉變」驚覺被設局了

江宏傑告白慘遭已讀不回　福原愛消失2周：憂心嫁來台灣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉亦菲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 劉亦菲一家神基因！　媽媽60歲還有「超狂嫩臉」正面照驚呆網
  2. 充電線起火！　妻聞焦味叫起床…男星「堅持繼續睡」一睜眼嚇傻
  3. 曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了
  4. 女主播素顏拜年　穿粉色小可愛大露蠻腰超性感
  5. 日本熱銷300萬冊國民讀物《溫泉屋小女將》　劇場版感動新海誠
  6. 最佳男友模範！　要怎樣的婚禮？林彥俊「寵溺回答」女粉全融化
  7. 把歌讓給IZ*ONE被嘆「錯失大紅機會」　CLC認：音都錄好了⋯
  8. 高以馨遭歹徒清空2帳戶　警局哭慘：騙錢的人都下地獄！
  9. 消失的海拔最高人氣公車6506！《三天兩夜》紀錄最後身影
  10. 黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366