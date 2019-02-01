劉亦菲一家神基因！　媽媽60歲還有「超狂嫩臉」正面照驚呆網

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星劉亦菲因為擁有精緻五官、空靈氣質，再加上接演多部古裝劇《天龍八部》、《神鵰俠侶》等，被誇讚是「神仙姐姐」。近來，她趁著放假期間，開心和家人外出旅遊，併曬出一系列合照，期間罕見PO出媽媽劉曉莉的獨照，一家神基因成為眾人關注焦點，引發討論。

▲劉亦菲擁有精緻五官、空靈氣質。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

劉亦菲拍完電影《花木蘭》後，最近進入難得的休息期，有時看展，有時在家逗貓，度過難得悠閒的時間。她平時鮮少更新社群網站，30日一連曬出多張照片，分享和家人外出遊玩的點滴，其中一張自拍照，雖然她在臉上「惡搞」P上鬍鬚、王字，但絲毫不影響美貌，舉動反而被讚萌度破表。

▲劉亦菲惡搞自拍照。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲分享與家人外出度假的旅遊照。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

更引人注意的是，劉亦菲除了分享與家人們的大合照，這次也罕見PO出親媽劉曉莉的獨照。畫面中，劉曉莉戴著草帽，身穿搶眼靛藍色Polo衫，對著鏡頭露出甜美笑容，臉上幾乎看不見任何皺紋，就連脖子、手臂等皮膚也都十分光滑白皙，一點都看不出今年滿60歲，強大的凍齡功力，也讓眾人為之驚嘆。





▲劉亦菲媽媽凍齡功力超強，臉上幾乎不見任何皺紋。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

事實上，劉亦菲先前就曾公開說過，自己其實是家族中「顏值最低的」，過去阿姨和外婆也曾曝光，一家三代都有著濃眉大眼、V型小錐臉，以及「遠離塵世」的仙女氣質，當時就讓網友不禁直呼：：「又是個『神基因』的最佳範例！」

▲劉亦菲的外婆（左）和阿姨（右）都是美女。（圖／翻攝自微博）