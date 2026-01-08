獨家／金唱片贊助廠商驚見天后闆妹！　「她事前不知情」出資內幕曝光

記者孟育民／台北報導

南韓年度盛大頒獎典禮金唱片迎來40週年，今年移師台北舉辦，登上可容納4萬人的殿堂臺北大巨蛋，即將在1月10日盛大展開。此次贊助廠商名單驚見帶貨直播主「天后闆妹」名字，掀起網路討論。對此，天后闆妹老公豪哥（陳正豪）向《ETtoday星光雲》提及合作契機，表示雙方簽下保密條款，所以具體贊助金額不方便透露，但未來也有機會與南韓演藝圈有更多合作。

▲天后闆妹贊助金唱片，老公豪哥分享合作契機。（圖／翻攝自天后闆妹IG）

天后闆妹向來是資深韓流迷，尤其鍾愛 G-Dragon（權志龍），過去不僅砸錢蒐集周邊，也多次飛往海外朝聖演唱會。談及此次贊助金唱片，豪哥表示：「我老婆本來就喜歡，我們都有去各國看GD、BLACKPINK演唱會，在台灣門票都搶不到，然後剛好有個機會接觸到，所以就促成了這次贊助。」不過，事前天后闆妹渾然不知情，在看到老公行為後也並無驚訝，反而相當期待。他補充：「因為公司本來就有一筆行銷費，像以前會買看板等等，剛好把這個月預算放在金唱片。」。

被問到有無機會透過管道合作GD，豪哥則誠實回應：「我覺得很難，因為市場不一樣，找GD我們等級也還沒到，他應該也不會要。」





▲天后闆妹最近剛忙完活動，接下來終於有時間休息。（圖／翻攝自天后闆妹IG）

至於外界盛傳天后闆妹大方送出金唱片門票給網紅，豪哥也嚴正澄清：「完全沒有這件事。」他強調，當天夫妻倆將與員工一同到場觀賞，但名額也有限，「我們沒有送任何網紅門票，只是小小贊助商，也沒辦法讓所有員工都到場。」