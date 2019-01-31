充電線起火！　妻聞焦味叫起床…男星「堅持繼續睡」一睜眼嚇傻

記者傅家妤／綜合報導

香港男星陸永是說唱組合「農夫（FAMA）」的其中一員，近年來轉往主持界發展，搞笑風格獲得許多觀眾喜愛，他31日在IG上透露，房內床頭的手機充電線無故起火，一開始老婆告知房間有燒焦味時，他還不以為然地繼續倒頭大睡，幸虧女方不放棄起身尋找異味源頭，才不致於釀成大禍，讓他忍不住直呼：「謝謝陸太太的嗅覺救了我一命！」

▲陸永電話充電線起火，幸虧老婆不放棄尋找異味源頭，才避免了火災。（圖／翻攝自IG／陸永）

陸永在IG上分享電話充電線被燒壞的畫面，只見該充電線連接電話的一頭，已經被嚴重燒毀，電線也已經全斷。他在發文中透露，早上在被老婆叫醒，對方稱房內有異味，半夢半醒的他並沒有聞到，因此敷衍了對方幾句，隨即又倒頭睡回籠覺。

▲陸永的充電線已經被燒段。（圖／翻攝自IG／陸永）

幸虧太太並沒有放棄，還把女兒們叫進房內一起尋找異味來源，「後來她們找到原來我正在充電中的充電線已經起火，那充電線還已經幾乎快被燒沒了，我的電話也熱到即將爆炸，那部電話就在我的床頭旁邊！」

▲陸永老婆還把女兒叫到房間裡一起尋找異味源頭，只有他一直在睡。（圖／翻攝自IG／陸永）

賴床差點釀成大禍，幸虧太太機警找出異味源頭，才避免了家中發生火災，隨後陸永也心有餘悸地表示：「謝謝陸太太的嗅覺救了我一命，也為世界挽救了一張美好的臉！」看到這裡不少網友笑虧：「賴床也差點賴出禍來」、「幸虧太太機智，不然你就毀容了」，意外掀起不少熱議。

▲陸永與鄭詩君（C君）組成說唱組合「農夫」。（圖／翻攝自IG／陸永）

▲陸永發文。（圖／翻攝自IG／陸永）