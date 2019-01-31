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曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人曾莞婷有「本土劇女神」之稱，多年來勤於保養，一直維持曼妙好身材，是不少女粉絲羨慕、看齊的對象。行程滿檔的她，近來好不容易有時間度假，31日一連曬出2張在泳池邊的美照，還不忘放送福利PO出泳裝照，大方展現火辣身材。

▲曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲曾莞婷外型甜美，擁有「本土劇女神」封號。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

曾莞婷前陣子客串本土劇《炮仔聲》，不但穩坐台劇女神寶座，同時兼顧自創保養品、服裝品牌，事業蒸蒸日上。行程滿檔的她，近來似乎好不容易有時間可以放鬆，30日曬出人在機場的照片，當時她戴著墨鏡、一身輕便打扮，一手扶著行李箱，但並未透露要飛往何處。

▲曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲曾莞婷30日曬出機場照，似乎準備要去度假。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

隔天一早，曾莞婷便開始陸續分享度假美照，她先是穿著激短牛仔褲搭配襯衫、夾腳拖，坐在泳池邊拍照，露出一雙逆天美腿。不久後，她再度發文，這次直接換上連身泳裝，開心透露，「該下水了吧。」

▲曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲曾莞婷泳池邊露美腿。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

畫面中，曾莞婷綁著馬尾，換上連身開衩泳裝，整個人坐在泳池旁，胸前大挖深U，展現傲人胸圍，大腿根部及美臀形狀也隨之現形，她對著鏡頭甜笑，同時擺出撩人姿勢，讓不少網友看了鼻血直流、紛紛留言狂讚，「身材好好喔」、「好漂亮的一雙腿」。

▲曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲曾莞婷換上連身泳衣展現火辣身材。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

此外，由於曾莞婷泳衣上，印有類似「光碟」造型的圖案，引來不少粉絲笑虧，「把CD穿身上」、「這光碟一定買正版的」、「光碟好正」、「反光泳衣」、「我想當DJ」、「光碟片都變形了」、「這光碟我喜歡」，美照也在網上掀起不少討論。

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