蔡依林接電話爽翻：謝謝大家！　搶下「年度單曲冠軍」

記者關韶文／台北報導

由Hit Fm聯播網舉辦的「年度百首單曲」票選，堪稱是樂壇重頭戲，每年都吸引廣大聽眾熱情參與，一票一票投出當年度最受歡迎的100首單曲，成為備受關注的全民公投運動，最終公布冠軍時，DJ現場call out蔡依林，讓她興奮不已。

「年度百首單曲」最終結果1月31日晚上7點公佈，由亞洲流行天后蔡依林《UGLY BEAUTY》專輯中的主打《怪美的》奪下冠軍寶座！Jolin作品總是令人驚豔，只有蔡依林能夠超越蔡依林，歷年作品《PLAY我呸》獲2014年度百首單曲冠軍，《美人計》獲2010年度百首單曲冠軍，《日不落》獲2007年度百首單曲冠軍，《今天妳要嫁給我》獲2006年度百首單曲冠軍。

▲蔡依林獲得百首單曲冠軍。（圖／hit fm提供）



晚上七點宣布年度百首單曲冠軍，Hit Fm耐玩DJ Bryan也現場call out給蔡依林，告訴她這個好消息，蔡依林表示：「太棒了！很開心，也很意外，非常不可思議，因為這首歌上線沒有多久，每一次的點播跟喜愛，對我來說就像是買了一張專輯那樣的支持，感謝大家把我推上第一名位置，謝謝大家」！

蔡依林透露，剛剛才開完會，有新的計畫在籌備中，她也希望可以盡快展開新的巡演，在台北小巨蛋跟歌迷朋友見面。春節將至，蔡依林表示，會在家好好休息，身體健康最重要，也趁年假期間跟家人一起好好度過。