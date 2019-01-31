ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王源考上伯克利了！　「收通知書」當歐陽娜娜、鹿希派學弟

記者傅家妤／綜合報導

大陸男團「TFBOYS」成員王源真的收到伯克利音樂學院的錄取通知書了，近日王源好友在微博上發文，恭喜他獲得了錄取通知書，意外讓喜訊曝光，不少粉絲也紛紛跟著在微博上獻上祝福，恭喜他夢想成真，讓「王源被伯克利錄取」瞬間登上微博熱搜，掀起不少熱議。王源稍早也特別微博上回應此事。

▲▼王源。（圖／翻攝自微博／王源、陳礪志）

▲王源考上伯克利音樂學院。（圖／翻攝自微博／王源）

大陸麥特文化影視公司的董事長陳礪志31日在微博上發文，恭喜王源收到伯克利音樂學院的通知書，還笑言：「那麼春節…休假取消，遊戲部可以，多趕點工作吧。」隨後還附上一張梅花的圖片：「寓意王源小朋友梅花香自苦寒來，以後路還很長，好好學習，天天向上。」滿滿的祝福，非常暖心。

▲▼王源。（圖／翻攝自微博／王源、陳礪志）

▲王源過去不只一次提及自己想考伯克利音樂學院。（圖／翻攝自微博／王源）

消息曝光後，粉絲都非常激動，全都湧入王源送上祝福，恭喜他如願考進自己心儀已久的學校，隨後王源也被釣出回應，附上一顆愛心，似乎是以此感謝大家的祝福。事實上，王源過去不只一次透露，自己想上伯克利音樂學院稱：我想去學流行音樂，然後我就在想去伯克利學，它是全球學流行音樂最好的學校」。

▲▼王源。（圖／翻攝自微博／王源、陳礪志）

▲▼王源。（圖／翻攝自微博／王源、陳礪志）

▲王源回應獲伯克利錄取通知書喜訊。（圖／翻攝自微博／王源、陳礪志）

王源先前也在節目中談及決定出國念書的心情：「要把我之後學習的重心要放在音樂上，如果我在國內一直走大家意料之中、情理之中的路，可能就一直走下去，平平穩穩也不會有什麼起伏，但是我覺得把重心放在音樂上這件事情，唯一對我有利的因素，就是我喜歡音樂，但其他各方面，家人、朋友、工作都其實對我是不太有利的」，坦言為此糾結許久，最後說：「反正我才18歲，我就算耽誤幾年，我回來我也才20出頭，這麼好的年紀，就是用來做一點自己喜歡的事情。」他話還沒說完，主持人已經低頭掩面「說得我快哭了。」

▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝歐陽娜娜IG）

▲▼鹿希派&斯亞FAMOUS PIE演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲歐陽娜娜、鹿希派目前也就讀於伯克利音樂學院。（圖／翻攝歐陽娜娜IG、記者張一中攝）

另外除了王源以外，《偶像練習生》的選手之一錢正昊先前也已經收到伯克利音樂學院的錄取通知書，該校其實聚集不少明星和星二代就讀，最出名的校友是王力宏，歐陽娜娜、吳宗憲兒子鹿希派、檢場和李翊君的獨生女香奈兒都在該校就讀。

超Q荷官！萌喵坐檯陪打麻將 呆呆臉萌翻網友：招財貓嗎？

推薦閱讀

79歲吳耀漢腎衰竭！　每天「洗肚4次」全面停工

《那年花開》胡杏兒懷二胎！　曬超音波照：豬寶寶加入

媽涉貪汙遭羈押4年　曲婉婷曝「最新進度」：心痛！

艾瑪史東認愛了！　掰了蜘蛛人3年…合體新男友高調放閃

《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

容祖兒真的分手了！　親口認「與劉浩龍6年情斷」

江宏傑學霸「隱藏身分」曝光！　4職位全包下…網驚呆

謝娜全素顏登外媒版面！　0偽裝站「國際巨星旁邊」

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

孫安佐狂接4業配「不到1週賺40萬」！　業界人士曝內幕：真的罕見

鍾麗緹21歲混血女兒「神遺傳爆乳基因」！　大開東西半球比媽媽還辣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王源, 歐陽娜娜, 鹿希派

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周曉涵看展前才KISS周孝安　竟然糗被問「妳早餐吃漢堡？」
  2. 驚悚外星人、面具殺人魔　「恐怖大師」7部經典神作重映
  3. 王源考上伯克利了！　「收通知書」當歐陽娜娜、鹿希派學弟
  4. 「小湯唯」蔡宜靜「居家」婚紗曝光　老公背後環抱甜炸！
  5. 艾怡良《紅白》陪圍爐　新歌談離別曝「柔情的感動」
  6. 快訊／葉子楣交往26年醫生男友猝死！　搭機心臟病發…她頓失老伴
  7. Junior背上「全刺青」臥底黑幫！吻技了得惹林意箴臉紅
  8. 《一吻定情》新版「直樹爸媽」是男神、女神！網呼：顏質太高
  9. 夜店爆染毒！勝利遭檢查尿液　YG沈默3天⋯出面替他說話
  10. 孩子才8個月大　偶像少婦就買偉人傳記...老公聽價格更傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366