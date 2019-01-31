王源考上伯克利了！　「收通知書」當歐陽娜娜、鹿希派學弟

記者傅家妤／綜合報導

大陸男團「TFBOYS」成員王源真的收到伯克利音樂學院的錄取通知書了，近日王源好友在微博上發文，恭喜他獲得了錄取通知書，意外讓喜訊曝光，不少粉絲也紛紛跟著在微博上獻上祝福，恭喜他夢想成真，讓「王源被伯克利錄取」瞬間登上微博熱搜，掀起不少熱議。王源稍早也特別微博上回應此事。

▲王源考上伯克利音樂學院。（圖／翻攝自微博／王源）

大陸麥特文化影視公司的董事長陳礪志31日在微博上發文，恭喜王源收到伯克利音樂學院的通知書，還笑言：「那麼春節…休假取消，遊戲部可以，多趕點工作吧。」隨後還附上一張梅花的圖片：「寓意王源小朋友梅花香自苦寒來，以後路還很長，好好學習，天天向上。」滿滿的祝福，非常暖心。

▲王源過去不只一次提及自己想考伯克利音樂學院。（圖／翻攝自微博／王源）

消息曝光後，粉絲都非常激動，全都湧入王源送上祝福，恭喜他如願考進自己心儀已久的學校，隨後王源也被釣出回應，附上一顆愛心，似乎是以此感謝大家的祝福。事實上，王源過去不只一次透露，自己想上伯克利音樂學院稱：我想去學流行音樂，然後我就在想去伯克利學，它是全球學流行音樂最好的學校」。

▲王源回應獲伯克利錄取通知書喜訊。（圖／翻攝自微博／王源、陳礪志）

王源先前也在節目中談及決定出國念書的心情：「要把我之後學習的重心要放在音樂上，如果我在國內一直走大家意料之中、情理之中的路，可能就一直走下去，平平穩穩也不會有什麼起伏，但是我覺得把重心放在音樂上這件事情，唯一對我有利的因素，就是我喜歡音樂，但其他各方面，家人、朋友、工作都其實對我是不太有利的」，坦言為此糾結許久，最後說：「反正我才18歲，我就算耽誤幾年，我回來我也才20出頭，這麼好的年紀，就是用來做一點自己喜歡的事情。」他話還沒說完，主持人已經低頭掩面「說得我快哭了。」

▲歐陽娜娜、鹿希派目前也就讀於伯克利音樂學院。（圖／翻攝歐陽娜娜IG、記者張一中攝）

另外除了王源以外，《偶像練習生》的選手之一錢正昊先前也已經收到伯克利音樂學院的錄取通知書，該校其實聚集不少明星和星二代就讀，最出名的校友是王力宏，歐陽娜娜、吳宗憲兒子鹿希派、檢場和李翊君的獨生女香奈兒都在該校就讀。