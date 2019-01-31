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《一吻定情》新版「直樹爸媽」是男神、女神！網呼：顏質太高

記者林映妤／台北報導

王大陸、林允主演《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》，其他選角也備受矚目，原先在偶像劇中飾演直樹爸媽的是張永正、趙詠華，這回電影版則派出男神、女神李銘順以及鍾麗緹，一公布讓網友直呼：「新版顏質也太高！」鍾麗緹一改性感形象變得無厘頭，她的關愛熱情也成為直樹、湘琴戀情發展的推手。

▲▼《一吻定情》王大陸、林允、邰智源、李銘順、鍾麗緹。（圖／車庫娛樂提供／資料照）

▲《一吻定情》王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

鍾麗緹在片中穿著愛心圍裙，是個有浪漫少女心的媽媽，對於直樹、裕樹兩個高資質天才兒子，與其望子成龍，更希望孩子可以開開心心生活，對於林允飾演的湘琴住到家中，她出盡各種花招撮合直樹與湘琴。她曾演出周星馳電影《破壞之王》、《九品芝麻官》，這次和主演《美人魚》的林允合作，簡直是兩代星女郎大銀幕首度同框。

▲▼《一吻定情》王大陸、林允、邰智源、李銘順、鍾麗緹。（圖／車庫娛樂提供／資料照）

▲《一吻定情》李銘順、鍾麗緹飾演新版「直樹爸媽」。（圖／資料照／翻攝自網路）

至於大馬男神李銘順，這次升格飾演直樹的嚴父，身為片中潘達集團的總裁，對於家中兩子直樹與裕樹抱著相當大的期待，然而兩兒也不負期望，家中遍地獎狀、處處是滿分考卷，不讓他操心。雖然外表嚴厲，但對愛妻卻是言聽計從，標準外冷內熱。

另外飾演湘琴爸爸的是近年擠身網紅的資深藝人邰智源，他在片中遭逢新家震垮，只好寄宿好友家中，是個充滿喜感的暖爸，始終在背後給湘琴最溫暖的支持。53歲的邰智源與22歲的林允戲外互動宛如父女般自然，在一場談心戲中，邰智源更稱讚林允給他帶戲，讓他更能融合情感。《一吻定情》2月14日上映。

▲▼《一吻定情》王大陸、林允、邰智源、李銘順、鍾麗緹。（圖／車庫娛樂提供／資料照）

▲▼《一吻定情》邰智源飾演湘琴爸爸。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《一吻定情》王大陸、林允、邰智源、李銘順、鍾麗緹。（圖／車庫娛樂提供／資料照）

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一吻定情, 王大陸, 林允, 陳玉珊

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