未婚夫突離世…《天生一對》女星崩潰！　友幫揭「悲慘真相」

記者傅家妤／綜合報導

泰國女星Susi（全名蘇西娜萊納／Susira Naenna）是中英泰3國混血，在夯劇《天生一對》扮演甜點女王「瑪麗古瑪」爆紅，日前她在IG上證實，相愛7年的未婚夫Chris突然離世，讓她悲痛不已。如今還好友出面幫忙還原事情全經過，也一併曝光了Chris的死因。

▲Susi在《天生一對》裡飾演甜點女王「瑪麗古瑪」。（圖／翻攝自IG／Susira Naenna）

Susi於19日在IG上發聲明，證實未婚夫離世消息，「克里斯（Chris）昨天（18日）過世了，請大家一起幫我為他祈禱，讓他的魂魄可以找到光明的天堂之門。」之後就一直神隱至今，也一直未有多說什麼，讓粉絲都非常擔心。

▲Susi在聲明中證實未婚夫逝世消息。（圖／翻攝自IG／Susira Naenna）

事隔11天，Susi拜託好友Aerin出面向媒體還原始末，Aerin在30日接受採訪表示，目前Susi的精神狀況並沒有很好，無法出面受訪，連工作也都必須全面暫停，人現在在清邁老家休息，由媽媽和姐姐照顧，據悉Susi目前也仍在接受心理治療，需要一些時間才能恢復。





▲Aerin代Susi出面說明事情真相。（圖／翻攝自IG／Aerin）

隨後，Aerin透露Chris在美國軍隊中，擔任防爆／炸藥拆除工作，已經在軍隊中服務了9年，無論在工作及日常訓練中，都長期承受著巨大的壓力，幾年前Chris證實患上了憂鬱症，「這並不是他第一次嘗試結束自己的生命，Susi曾將他拉回到現實，讓Chris可以看到Susi對他的愛。」

▲Susi與未婚夫相愛多年，如今卻天人永隔。（圖／翻攝自IG／Susira Naenna）

不過，因為憂鬱症的狀況太難預估，而且Chris的狀況也時好時壞，直到18日Chris再度在清邁自殺，就在送醫途中不治身亡。據悉，目前Chris的家人已經抵達清邁，可能會將他的遺體帶回美國安葬。

Aerin也強調這次的說明，主要是希望大家不只關注到了Chris去世的事情，也希望大家可以多多鼓勵Susi，讓她可以感受到大家的支持，同時也呼籲大家可以多多幫助憂鬱症患者，陪伴他們度過難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995