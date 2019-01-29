「男朋友」朴寶劍去踢足球啦？　韓妞：想摸大肌肌　未出賽人氣高

文／羅小編

最近南韓電視台tvN推出的韓劇《男朋友》（남자친구）敘述家裡有政治背景、從小被當公主捧的童話飯店代表車秀賢（宋慧喬飾演）和平民男子金振赫（朴寶劍飾演）相識、談戀愛的過程。朴寶劍從2016年10月《雲畫的月光》播出大結局後睽違兩年回歸小螢幕，此次回歸就撩上同門師兄的嫂子，還未播出就創造許多討論話題！



▲《男朋友》劇照，宋慧喬、朴寶劍（圖／愛奇藝台灣站提供）

而2019年韓國職業足球聯賽1（2019 시즌 K리그）即將在3月1日開踢，以全羅北道和大邱的比賽先踢出序幕，讓足球迷熱血沸騰！

不過更讓女粉絲們熱血沸騰到噴鼻血的，自古以來從來就不是賽事勝負本身，而是聚焦在各隊參賽的球員上！

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▲韓國足球新星閔敬賢（往右翻還有相片喔～）

上個月經過選拔加入浦項製鐵足球俱樂部（포항스틸러스），目前擔任球隊中後衛的閔敬賢（민경현，音譯）最近可以說是非常火熱！1998年出生的他擁有189公分高挑的身材、80公斤壯碩體型，脫下外衣露出手臂上的肌肉，讓泡菜妹們直呼好想上前摸上幾把！

在 Instagram 查看這則貼文 민경현（@kkkhm1n_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 5 日 上午 6:08 張貼

不僅如此，閔敬賢還擁有著酷似演員朴寶劍的俊秀、可愛臉龐，溫煦的笑容也和朴寶劍有著幾分神似，不說還以為是朴寶劍失散多年的雙胞胎弟弟～

在 Instagram 查看這則貼文 민경현（@kkkhm1n_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 21 日 上午 4:14 張貼

朴寶劍....是閔敬賢，他189公分的身高優勢力令他擁有絕對的制空權，即使如此卻又不失敏捷度，根本就是韓國足球的明日之星嘛！

閔敬賢雖還未正式出道，卻因為有著和朴寶劍神似的臉蛋、神情，在網路上被高度討論......

在 Instagram 查看這則貼文 민경현（@kkkhm1n_）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 14 日 上午 5:15 張貼

好啦～廢話不多說，現在就來鑑賞這位擁有天使少年臉孔、同時又有著魔鬼健壯身材的小朴寶劍閔敬賢吧！小編要隱退...啊～是回家擦眼淚惹ㅠㅠ

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▲韓國足球新星閔敬賢（圖／翻攝自閔敬賢臉書）





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在 Instagram 查看這則貼文 민경현（@kkkhm1n_）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 4 日 上午 6:42 張貼



最後補刀，他有女朋友啦～～

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