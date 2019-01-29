TANK消沉後獨扶養愛女　被問「替她添個媽媽」回應了！

記者盧薇淩／台北報導

睽違7年，TANK（呂建忠）近日推出專輯《新計劃》，他30日特別前往「紅心字會老人服務中心」擔任愛心志工，陪同失智長者做復健運動，還與中心的長輩們歡唱卡拉OK與寫賀歲春聯。新的一年到來，單身的他被問是否期待新戀情，他則說現在不強求，工作滿檔加上還要照顧女兒，目前仍未認真思考。

▲TANK到老人中心當志工。（圖／記者屠惠剛攝）

談到目前生活狀況，由於之前酗酒而迷失好陣子，TANK感恩遇到很好的牧師與夥伴，靠著信仰與不斷鼓勵，讓他從痛苦中逐漸正面。以前喝酒沉睡醒來與身體病痛纏身，也都獲得舒緩，現在每天已能安穩入睡，也懂得保養自己，雖還是會淺眠、做惡夢，但都能很快恢復，TANK說現在每天至少能睡6至7小時，但不會刻意吃補品，「就是維持三餐正常與多喝開水，有時間做運動，因為這是最基本的養身之道。」

▲TANK陪老人寫春聯。（圖／記者屠惠剛攝）

結束婚姻後，TANK的寶貝女兒目前與自己住，雖沒有媽媽照顧，但母女仍是會連絡維繫良好感情，而他與前妻也如朋友般會固定聯絡，工作之餘，幾乎會陪著女兒一起成長。被問新的一年到來，是否會期待也有新戀情，給女兒添個媽媽？TANK則說不強求，由於現在工作滿檔，加上要費心照顧女兒，因此目前還沒認真思考這個部分，但也說自己不少情歌都是告白主打，隨著情人節到來，很願意全台走透透，去台中花博或高雄愛河當「月老」唱情歌。





▲TANK做公益。（圖／記者屠惠剛攝）

被問自己具備音樂細胞，女兒有傳承到爸爸優越條件嗎？TANK表示，不會侷限女兒發展志向，「不好意思受到讚美！其實音樂上我仍有很多不足之處需要學習，但若有機會可盡棉薄之力，我非常樂意與不管是任何，只要喜歡音樂，大人、小孩都可以，我很樂意與他們在音樂上做交流，更歡迎志同道合的音樂人加入！」TANK也預告將於3月7日於台北「角落文創展演中心」舉辦音樂會。