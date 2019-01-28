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舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜

圖文／鏡週刊

模仿謝金燕出道的舒子晨（Nikita），近年在綜藝圈站穩腳步，手上擁有兩個節目，愛情也相當得意！本刊直擊，數月前，她和SpeXial團員風田及其他友人去KTV夜唱，結束後，竟開車將風田打包載回家共度一夜！

舒子晨曾是《大學生了沒》固定班底，最近從通告咖晉升為主持人，除了事業順遂，戀情也開出大花朵，之前她被本刊目擊，在SpeXial的風田陪伴下過了一夜，而且發現跟拍後，還鬼祟開車繞了大半個台北。

舒子晨曾在IG上po出她開著福斯愛車的照片。（翻攝自舒子晨IG）

　

開車蹩腳　祕戀就此曝光

日前，舒子晨和風田及其他友人一同步出台北市SOGO錢櫃，在門口陸續向朋友告別後，她便和風田及另一名男友人走到附近巷子取車，她開著白色福斯把男友人放下後，接著載風田前往民生社區住處。

一行人步行到巷弄內取車，風田還特意從後座上車。

就在此時，舒子晨疑似發現被跟拍，不斷在巷弄內繞來繞去，一路從民生社區開到西門町，又開回民生社區，但因為開車技術不佳又開不快，在台北市繞了一小時後，終於認分死心再開回民生東路五段住處的地下停車場，與風田共度夜晚。

舒子晨開車發現被跟拍，從民生社區繞到西門町又繞回民生社區。

舒子晨載著風田開回住處自家地下停車場共度一晚。

風田2015年才加入SpeXial成為第3期成員，原本在團體中不太受到矚目，直到去年他開始上綜藝通告並主持《娛樂百分百》，不計形象搞笑讓他人氣逐漸高漲，也因為常和舒子晨在各大節目上碰頭一起出外景等，而培養出螢幕下的「好交情」，沒想到進而發展出打包回家的祕戀關係。

風田是Spexial第三期成員，靠著在綜藝節目不計形象搞笑人氣飆漲。（翻攝自風田IG）

　

性感出道　封奶不再賣肉

舒子晨通告咖出身，後來參加選秀節目《超級模王大道2》得到第6名，擅長舞蹈的她，擔任過多年夜店舞者，2016年與夏語心、茵茵共組團體「犯規小姐」，經常po出性感舞蹈影片，目前與黑人、納豆搭檔主持《上班這黨事》和《同學！搞什麼鬼？》。

舒子晨和風田常一同參加綜藝節目因而培養出好交情。（翻攝自舒子晨IG）

舒子晨近來事業運不錯，和黑人搭檔主持《上班這黨事》。（翻攝自舒子晨IG）

而走性感路線出道的舒子晨，近來已走封奶路線，最近上映的國片《玩命貼圖》，當中成語蕎演的女學生角色，據悉原屬意舒子晨演出，當初連合約都已簽訂，沒想到開拍之際，舒子晨經紀公司發現必須貼胸貼穿性感薄紗睡衣跳舞，向男主角周孝安投懷送抱，讓決心不再賣弄性感的舒子晨嚇得打退堂鼓，角色才因此讓成語蕎撿走，但不拍性感鏡頭，卻拍內衣廣告，可見她一切向新台幣看齊。

舒子晨以性感形象出道，近來還接下內衣代言展露好身材。（翻攝自舒子晨IG）


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