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韓版「千千」狂嗑9隻40cm大蝦！再吞2碗泡麵...真實體重曝光

記者吳孟庭／綜合報導

台灣有個大食量美女YouTuber千千，南韓也有！最近一位外貌可愛的韓國YouTuber，挑戰一人狂嗑9隻大蝦，每一隻都跟她前臂一樣長，她的特色是吃相豪邁，吃完之後還加煮2碗泡麵，驚人食量的她居然只有46公斤！

▲韓版「千千」狂嗑9隻40cm大蝦！完食加碼2碗泡麵+7支冰棒。（圖／翻攝自YouTube／tzuyang쯔양）

▲韓版「千千」吃相超豪邁。（圖／翻攝自YouTube／tzuyang쯔양）

YouTube帳號「tzuyang쯔양」是南韓新竄起的美女大胃王，最近她挑戰吃黑虎蝦，每一隻連蝦頭大約40公分，和她前臂差不多長，其中有3隻剖半鋪上滿滿起司，分量又再加大，但她徒手剝完蝦殼後直接往嘴裡塞，還不忘把蝦頭內的蝦膏全部挖出來，就這樣一人吃完9隻大蝦，吃得嘴邊都是沾醬也不怕沒形象。

▲韓版「千千」狂嗑9隻40cm大蝦！完食加碼2碗泡麵+7支冰棒。（圖／翻攝自YouTube／tzuyang쯔양）

▲9隻40cm大蝦跟他前臂差不多長。（圖／翻攝自YouTube／tzuyang쯔양）

本來打算吃完大蝦來點甜點，她原先拿了6、7支冰棒，但看直播的粉絲要求加碼，紛紛留言想看她吃泡麵，接著她又煮了兩碗，旁邊還放了一桶泡菜，和麵夾起來一口塞，後來還把7支冰棒都嗑光光。

▲韓版「千千」狂嗑9隻40cm大蝦！完食加碼2碗泡麵+7支冰棒。（圖／翻攝自YouTube／tzuyang쯔양）

▲韓版「千千」爆紅影片直接拿肉條起來啃。（圖／翻攝自YouTube／tzuyang쯔양）

事實上她竄紅的影片是在新年的第一天，她一人吃了5大條三層肉，合計約2.2公斤，她切都沒切，直接用手把肉拿起來啃，再包上泡菜、牡蠣、生菜等，中間還有喝湯、兩大桶飲料與可樂，更誇張的是，她竟然只有141公分、46公斤的超瘦小身材，食量讓男生都驚訝。

▼南韓YouTuber狂嗑9隻大蝦。（影片來源：YouTube tzuyang쯔양）

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大胃王, 千千, 千千進食中, YouTuber, 日韓風

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