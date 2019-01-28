【影評】《老人與槍》　如詩般的內心戲

圖文／鏡週刊

同是最近上映的由資深男星擔綱的法外之徒題材電影，如果說《賭命運轉手》是假裝成動作片的雋永小品，那麼《老人與槍》就是假裝是小品的藝術片。

本片是曾自編自導《險路謎情》和《鬼魅浮生》兩部評價極高、獨立氣質濃厚作品的年輕導演大衛羅利的新作，改編真人真事，但其實是部和想像相當不同的電影。

電影講一名強盜從青少年就開始進出監獄，曾創下18次越獄紀錄。他每每獲得自由就立刻重操舊業，劇情就鎖定這位福瑞斯特塔克70歲那年，再度變換身分開始的全新搶匪人生。

沒有理由就是想犯罪，是否有邪惡的基因呢？這個設定要看正上映的《天使怎麼了》。一直逃獄，是因為對自由的渴望嗎？遍搶鄉下銀行，是有政治指涉嗎？但《老人與槍》既不是《惡魔島》，也不是《赴湯蹈火》。

大衛羅利以文學性的悠緩和抒情，去呈現一個人如何以極端的方式，去成全獨屬於他的存在感：不為了錢、做好被捕的準備、遇到可愛的女人仍捨不得金盆洗手，這個老人一心只要活著的高潮。電影且以凱西艾佛列克飾演的警長，這個家庭事業都完滿的角色竟羨慕著老人，由此訴說，人生的值得與否，並不是表面上看來的那樣。

全片優雅沉靜，一場老人偕同女人的珠寶店偷竊戲，只有音樂和走位，就讓深刻的心思優美流洩，既滄桑又稚純，一切盡在不言中。

勞勃瑞福在接演時宣稱本片為息影之作，多少改變了電影的呈現，影迷會在許多地方看到他過去電影的影子，而西西史派克迷人的表演和湯姆威茲現身的驚喜，也都召喚了過去的美好時光。

85分 導演：大衛羅利

演員：勞勃瑞福、凱西艾佛列克

片長： 94分鐘

級別：普遍級

上映日期： 1月25日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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