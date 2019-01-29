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影評／《幸福綠皮書》顛倒版的《溫馨接送情》

圖文／鏡週刊

平權運動蓄勢待發、但更多阻力虎視眈眈的1960年代初期，黑人鋼琴家寧可放棄更高的報酬也要深入美國南方舉辦演奏會，他僱了1名義大利裔的白人大老粗當司機（兼保鏢）。可以想見，從膚色、階級、性格、甚至性取向都天差地遠的2個男人，會因為這趟公路之旅而改變彼此的人生。

【影評】《幸福綠皮書》　顛倒版的《溫馨接送情》

片名所指的「綠皮書」並沒在片頭被揭示，而是在啟程之際，才被交到白人司機手裡，那麼理所當然（對黑人而言），又有點措手不及（白人根本不曉得這玩意是啥）。書中所指的「享受假期，遠離煩憂」說穿了根本是在警告哪些地方黑人可以入住和就餐，哪些不行！正因為當時在種族上，白人明顯高於黑人；但在這個僱傭關係裡，黑人才是上司。膚色與階級的錯位，讓主角得以轉換角度去理解現實的可議。

諷刺的是，黑人在舞台上被讚為天才、在宴會被奉為貴賓，卻連個洗手間都不准進，情慾也得偷偷摸摸。作為觀眾，回頭看過往，可以毫不猶豫嗤之以鼻或忿忿不平；但直視當下，會發現人權與尊重從來就不是一個已經完成的課題。片中這些被現在以為食古不化的高級白人，正是當下許多人（無論膚色、性別）的寫照，只不過換個理由或方式，而且絕口否認自己歧視。

同時，這位音樂家對「傳統」黑人文化的陌生，又拉出了一個外表與內在身分認同的落差，饒負趣味地對政治正確做了莞爾的調侃。在類似議題較之以往有更多挖掘與呈現的當下，《幸福綠皮書》不像史派克李的《黑色黨徒》尖銳憤慨，甚至在溫馨中帶著點喜感。像是顛倒版的《溫馨接送情》。維果莫坦森、馬赫夏拉阿里不同以往的表演，也激出可觀的演技火花。

87分
  • 導演：彼得法拉利
  • 演員：維果莫坦森、馬赫夏拉阿里
  • 片長： 130分鐘
  • 級別：保護級
  • 上映日期： 1月25日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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