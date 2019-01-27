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《初戀那件小事》9年阿亮學長變這樣！　「改行當醫生」新髮型網看傻

▲《初戀那件小事》9年，阿亮學長「改行當醫生」啦。（圖／翻攝自微博、YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

▲《初戀那件小事》9年，馬力歐扮演「阿亮學長」爆紅全亞洲。（圖／翻攝自泰網）

記者陳芊秀／綜合報導

泰國電影《初戀那件小事》轟動全亞洲，最近宣布被翻拍陸劇，男主角更找來賴冠霖，引起華人觀眾關注。原版電影至今9年，扮演「阿亮學長」的馬力歐莫瑞爾（Mario）已經是全民男神，更在新戲「當醫生」，最新造型曝光，引來粉絲高度關注！

▲《初戀那件小事》9年，阿亮學長「改行當醫生」啦。（圖／翻攝自微博、YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

▲馬力歐挑戰古裝電視劇，要演「醫生」。（圖／翻攝自微博、YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

馬力歐莫瑞爾在泰國活躍大小螢幕，主演電視劇《查龍藥師》被視為開年大片之一。他在戲裡扮演精通各種草藥的醫生，卻不被允許行醫，只好秘密運用自己對草藥的知識救人，難得挑戰古裝造型，短髮剔高還中分，兩邊瀏海往上梳像是「屋簷頭」，露出深邃五官，新髮型被網友笑虧「傻乎乎」、「這個造型我還在消化中」、「胖了也是小臉」，還有人稱讚9年來顏值凍齡，「顏還可以再戰10年」、「也是吃防腐劑的吧！」

▲《初戀那件小事》9年，阿亮學長「改行當醫生」啦。（圖／翻攝自微博、YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

▲《初戀那件小事》9年，阿亮學長現在變成精通草藥的醫生。（圖／翻攝自微博、YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

▲《初戀那件小事》9年，阿亮學長「改行當醫生」啦。（圖／翻攝自微博、YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

▲馬力歐戲裡被禁止行醫，仍用草藥知識默默救人。（圖／翻攝自YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

此外，馬利歐莫瑞爾和女主角金伯莉安妮（kimberley ）都是混血顏值，且雙雙擁有超高人氣，預告中他騰空接住美女手帕，耍帥攤開手卻是枯葉超糗，畫面輕鬆爆笑，不過熬製草藥的動作又流露帥氣，最後更有嘴對嘴吻戲，吸引女性粉絲期待。

▲《初戀那件小事》9年，阿亮學長「改行當醫生」啦。（圖／翻攝自微博、YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

▲《查龍藥師》預告搞笑，馬力歐騰空接美女手帕。（圖／翻攝自YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

▲《初戀那件小事》9年，阿亮學長「改行當醫生」啦。（圖／翻攝自微博、YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

▲馬力歐耍帥打開手，結果是枯葉。（圖／翻攝自YouTube／Ch3Thailand泰國三台 ）

▲《初戀那件小事》馬力歐莫瑞爾新戲演「仁醫」。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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初戀那件小事, 阿亮學長

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