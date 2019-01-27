求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎

記者潘慧中／綜合報導

李愛綺2008年和美籍老公Duke結婚，育有一對子女，但夫妻倆的求子過程並不如想像中順利，試過不少方法卻始終未能如願，直到老公提議了一個「西洋偏方」，姑且一試居然真的中獎，「我兩胎都是這樣得來的！」

▲▼李愛綺和外國老公育有一對寶貝兒女。（圖／翻攝自Facebook／李愛綺）



李愛綺在《一袋女王》透露婚後試過不少民間偏方，比方說，完事後要把腳抖一抖，「讓它跑快一點、跑進去裡面。」她還曾經雙腳跨在牆壁上睡覺8小時，「我都試啦就是沒用。」一旁的崔佩儀聽了卻表示：「我就是這樣懷貝克宇的，我老公沒有抖啦，我是自己靠在牆上。」

▲▼李愛綺試過不少民間偏方都沒用。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



結果，Duke便告訴李愛綺：「那都沒有用，我們西方有一個偏方，喝醉酒做那件事後就會懷孕！」老婆一開始不相信，但他舉例某些搖滾巨星有很多私生子，「因為在外面都喝醉酒就亂跟人家那個就懷孕了。」

▲▼李愛綺試了老公的西洋偏方，果真就中了。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



李愛綺半信半疑想說試試看，反正任何方法都試過了也不差這個，於是夫妻倆就出去喝個盡興再回家，沒想到「果真就中了！」被問到是喝什麼酒時，她補充說明是龍舌蘭，而且是裡面有一條蟲的那種，在場所有人聽了都覺得很神奇。

▲李愛綺兩胎都是因為喝醉酒得來的。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



▲約從02：50分開始。（影／取自YouTube／一袋女王）