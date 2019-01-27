ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎

記者潘慧中／綜合報導

李愛綺2008年和美籍老公Duke結婚，育有一對子女，但夫妻倆的求子過程並不如想像中順利，試過不少方法卻始終未能如願，直到老公提議了一個「西洋偏方」，姑且一試居然真的中獎，「我兩胎都是這樣得來的！」

▲▼李愛綺和外國老公育有一對寶貝兒女。（圖／翻攝自Facebook／李愛綺）

李愛綺在《一袋女王》透露婚後試過不少民間偏方，比方說，完事後要把腳抖一抖，「讓它跑快一點、跑進去裡面。」她還曾經雙腳跨在牆壁上睡覺8小時，「我都試啦就是沒用。」一旁的崔佩儀聽了卻表示：「我就是這樣懷貝克宇的，我老公沒有抖啦，我是自己靠在牆上。」

▲▼求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼李愛綺試過不少民間偏方都沒用。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

結果，Duke便告訴李愛綺：「那都沒有用，我們西方有一個偏方，喝醉酒做那件事後就會懷孕！」老婆一開始不相信，但他舉例某些搖滾巨星有很多私生子，「因為在外面都喝醉酒就亂跟人家那個就懷孕了。」

▲▼求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼李愛綺試了老公的西洋偏方，果真就中了。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

李愛綺半信半疑想說試試看，反正任何方法都試過了也不差這個，於是夫妻倆就出去喝個盡興再回家，沒想到「果真就中了！」被問到是喝什麼酒時，她補充說明是龍舌蘭，而且是裡面有一條蟲的那種，在場所有人聽了都覺得很神奇。

▲▼求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲李愛綺兩胎都是因為喝醉酒得來的。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲約從02：50分開始。（影／取自YouTube／一袋女王）

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

推薦閱讀

浩子：聽說要夠紅才遇得到理科太太　「本尊站旁邊」尷尬笑了

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結！　張艾亞媽「收笑臉」18字吐分手內幕

《黑澀會》6閨蜜合體慶生！　對比她13年前嫩顏…網看傻眼：長大了

茵茵尾牙「掉半球飆舞」被無視！　衝下台…員工「第一反應」釣出老司機：真男人

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

1個月被開10張罰單！　張立東：台北警察很愛躲小角落

Mei每月發5萬寵老公　4貼心舉動「做面子給阿弟」：一家之主還是你

吳宗憲孝親「買南京東路新房」！　媽媽「神吐槽」果然一家人

白紀亞親弟「正臉照」曝光！　五官神複製…網看傻：信了妳沒整型

《玩很大》尾牙遊戲超嗨！　面對面抓腳「畫面曝光」網看傻：私下玩更大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

獨家／《聲林》亞軍林孟辰成蕭敬騰師弟！被疑抄襲Summer心疼回應

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！　多次被提離婚：再講，我一定成全

謝和弦訪問完「突掏出打火機」！全場記者嚇壞他飆4字秒閃

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李愛綺

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 嵐「2017年6月」就開始討論解散　隊長大野智：這是我任性的決定
  2. 光熙跟GD斷了聯絡！　「當永遠的朋友比想像中難」曝疏遠原因
  3. 方媛神隱5月孕肚！　曝全身照…郭富城：我會叫她多吃！
  4. 櫻井翔5年前洩「嵐」危機！　「一點小事就會全倒」
  5. 宮鬥情節教壞觀眾！陸官媒列5缺點　各衛視停播《延禧》、《如懿》
  6. 馮偉衷女友靈堂痛哭「驚爆冥婚」！　新加坡軍禮出殯千人送別
  7. 48歲范文芳生日「揪長輩開趴」　老公李銘順送禮同樂
  8. 蔡阿嘎上《大學生》尬到爆！　「真實案例」突破網紅盲點
  9. 孫生消失《麻辣》傳訊「好想妳」　利菁心疼說話了
  10. 李鍾碩暗戀女神8年《羅曼史》成真！　李娜英離婚住進他家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366