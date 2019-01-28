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唐綺陽運勢／白羊桃花是年長者！水瓶有正財運巨蟹小心超支

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報1／28－2／3】

重要星象：日、水皆在水瓶座，金星射手，土、冥接近七度內，火、天接近十度內

日、水皆在水瓶座，有人擠人、湊熱鬧的感覺，參與聚會、享受歡樂的氣氛。金星射手，關注旅遊、異國事務及國外、移工等議題或增進外語能力。土、冥接近七度內，規則較多，保守的力量影響大。火、天接近十度內，催化年輕一輩的能量，要小心用火、用電的安全，也要避免火爆的場面發生。

唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）

工作注意：金牛、雙子、天蠍、射手

金牛：最後衝刺，成績受人矚目，帶動運勢上漲

雙子：攻無不克、戰無不勝，有機會心想事成

天蠍：機會來臨，有機會碰撞火花、生出好的點子

射手：貴人可能是女性或火象星座 (白羊、獅子、射手)

桃花注意：白羊、獅子、處女、魔羯

白羊：與年長者有緣份，別理會旁人的批評

獅子：有海外的機緣，注意預防旅行上的波折

處女：坦誠溝通，走理性路線，規劃未來

魔羯：當心自我感覺不良，容易影響感情

財運注意：巨蟹、水瓶

巨蟹：避免逃避現實，花錢要多注意，以免超支

水瓶：正財運佳，掌握方向進帳多

桃花注意：天秤、雙魚

天秤：免疫系統差，遠離病源，避免過度勞累

雙魚：當心刀火燙傷，注意交通安全

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

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關鍵字

唐綺陽, 唐立淇, 星座運勢, 星座

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