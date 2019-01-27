蔡阿嘎出道10年變了！　「1個關鍵原因」減少說台語頻率

▲這個原因 讓蔡阿嘎減少了說台語的頻率。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

對於長期關注蔡阿嘎頻道的觀眾來說，應該都會注意到最近他的發片頻率愈來愈密集。面對記者提問，他表示這也是因應現在YouTube的生態，「創作者愈來愈多，大家發片量都在比多的。」

他進一步解釋，之前頻道可能1個星期就1、2部影片，如果1季有1部能突破百萬觀看數，就覺得相當不錯了。但現在因為創作者實在太多，更新速度也都非常快，「之前像聖結石的日更，現在三原（三原慧悟）也幾乎都在日更，大家都在日更、日更、日更。」因此蔡阿嘎現在也希望能以1、2天發佈一部影片的速度，確保頻道的熱度能夠維持，「現在1、2個禮拜就中1支（百萬觀看數），才有辦法存活在YouTube的平台上面。」

分析後台 從數據找出觀眾喜好

過去蔡阿嘎接受其他媒體採訪時曾提到，他會透過YouTube後台觀察使用者離開影片的時間點，來檢討影片笑點；他表示現在還是維持這個作法。而且因為兒子蔡桃貴出生後，他把過去全部自己處理的剪接工作，部分外包給專業的剪接師，所以他會花更多心思來分析後台數據、觀看網友留言；嘎嫂「二伯」也會一同幫忙分析。

舉例來說，「最近我調整最多的是講台語的頻率。」蔡阿嘎表示以前他滿堅持影片中一定要講台語，「我們這一批30歲的觀眾群，是習慣我講台語的，也喜歡聽台語。」但是他發現，假如他拍一些開箱、吃喝或是挑戰某些事情的影片，喜愛收看的觀眾年齡層較低，「我講台語的時候，那個點擊會比較低。」

「其實也會很掙扎，因為他不就是台語為主的？」觀察到這樣的狀況，二伯表示其實滿為難的，「（假如）突然間又不講，好像有一點違背自己的那種感覺。」後來兩人稍微調整了作法，「變成我是分類型。」蔡阿嘎解釋，如果觀眾是學生族群為主的影片類型，就會以國語為主，「但也沒有說都不講台語啦！就是國語比較多。」假如是成人愛看的類型，「比如說政見，大人在看的東西，台語就會比較多。」

▲蔡阿嘎透過後台分析數據，不斷地調整影片模式因應時代。（圖／鏡週刊提供）



經營社群 感受到觀眾族群差異

除了YouTube之外，蔡阿嘎目前還有經營Facebook和instagram。粉絲數達170萬的FB專頁早在2010年就已經設立，而IG頁面是在2014啟用，追蹤者將近99萬。當時會經營IG，也是因為IG漸漸受到學生歡迎，「察覺到說大家喜歡用什麼平台之後，就會開始慢慢去經營那一塊。」

至於兩大平台用戶上的年齡差異，他也有深刻的感受。「FB真的是比較老，」他以育兒相關的影片或照片為例，上傳到在FB，「有很多媽媽、爸爸就會分享說：『啊！我小朋友也是！』」但同樣的內容放到IG上，留言大多就只是說好可愛。

又或是分享了潮流的穿搭，IG上可能會一片留言直呼「蔡阿嘎好帥！」；但在FB的回饋往往就相當冷淡。「就是年紀到了，對潮流那種東西，大家就比較沒有什麼反應。」

▲蔡阿嘎分析IG用戶與臉書粉絲群眾的喜好不同。（圖／鏡週刊提供）