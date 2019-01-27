ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡阿嘎出道10年變了！　「1個關鍵原因」減少說台語頻率

▲這個原因　讓蔡阿嘎減少了說台語的頻率。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

對於長期關注蔡阿嘎頻道的觀眾來說，應該都會注意到最近他的發片頻率愈來愈密集。面對記者提問，他表示這也是因應現在YouTube的生態，「創作者愈來愈多，大家發片量都在比多的。」

他進一步解釋，之前頻道可能1個星期就1、2部影片，如果1季有1部能突破百萬觀看數，就覺得相當不錯了。但現在因為創作者實在太多，更新速度也都非常快，「之前像聖結石的日更，現在三原（三原慧悟）也幾乎都在日更，大家都在日更、日更、日更。」因此蔡阿嘎現在也希望能以1、2天發佈一部影片的速度，確保頻道的熱度能夠維持，「現在1、2個禮拜就中1支（百萬觀看數），才有辦法存活在YouTube的平台上面。」

分析後台　從數據找出觀眾喜好

過去蔡阿嘎接受其他媒體採訪時曾提到，他會透過YouTube後台觀察使用者離開影片的時間點，來檢討影片笑點；他表示現在還是維持這個作法。而且因為兒子蔡桃貴出生後，他把過去全部自己處理的剪接工作，部分外包給專業的剪接師，所以他會花更多心思來分析後台數據、觀看網友留言；嘎嫂「二伯」也會一同幫忙分析。

舉例來說，「最近我調整最多的是講台語的頻率。」蔡阿嘎表示以前他滿堅持影片中一定要講台語，「我們這一批30歲的觀眾群，是習慣我講台語的，也喜歡聽台語。」但是他發現，假如他拍一些開箱、吃喝或是挑戰某些事情的影片，喜愛收看的觀眾年齡層較低，「我講台語的時候，那個點擊會比較低。」

「其實也會很掙扎，因為他不就是台語為主的？」觀察到這樣的狀況，二伯表示其實滿為難的，「（假如）突然間又不講，好像有一點違背自己的那種感覺。」後來兩人稍微調整了作法，「變成我是分類型。」蔡阿嘎解釋，如果觀眾是學生族群為主的影片類型，就會以國語為主，「但也沒有說都不講台語啦！就是國語比較多。」假如是成人愛看的類型，「比如說政見，大人在看的東西，台語就會比較多。」

【台灣第一網紅 7之3】這個原因　讓蔡阿嘎減少了說台語的頻率

▲蔡阿嘎透過後台分析數據，不斷地調整影片模式因應時代。（圖／鏡週刊提供）

經營社群　感受到觀眾族群差異

除了YouTube之外，蔡阿嘎目前還有經營Facebookinstagram。粉絲數達170萬的FB專頁早在2010年就已經設立，而IG頁面是在2014啟用，追蹤者將近99萬。當時會經營IG，也是因為IG漸漸受到學生歡迎，「察覺到說大家喜歡用什麼平台之後，就會開始慢慢去經營那一塊。」

至於兩大平台用戶上的年齡差異，他也有深刻的感受。「FB真的是比較老，」他以育兒相關的影片或照片為例，上傳到在FB，「有很多媽媽、爸爸就會分享說：『啊！我小朋友也是！』」但同樣的內容放到IG上，留言大多就只是說好可愛。

又或是分享了潮流的穿搭，IG上可能會一片留言直呼「蔡阿嘎好帥！」；但在FB的回饋往往就相當冷淡。「就是年紀到了，對潮流那種東西，大家就比較沒有什麼反應。」

【台灣第一網紅 7之3】這個原因　讓蔡阿嘎減少了說台語的頻率

▲蔡阿嘎分析IG用戶與臉書粉絲群眾的喜好不同。（圖／鏡週刊提供）

 

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

推薦閱讀

「拿藥水卻被眼部麻醉！」　正妹「同姓病歷」被診所搞錯嚇慘

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

艾力克斯曝「A咖私下真面目」　15分鐘紅毯走1.5小時原因超暖！

前男友「分手後跟蹤大半年」　吳昕遭渣男「恐怖4騷擾」

企鵝妹信義區酒吧「狂吸斗內」　喝茫10秒影片奶音酥到秒戀愛

體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

周星馳「為一句台詞向導演下跪」　翻身天王「龍套血淚史」有洋蔥

丫頭「最大郵輪主持」穿這樣！深V開到肚臍　胸口露性感小心機

瘋傳楊洋「剃光頭」了！摘掉帽子真相曝光..根本超man

胡一天「新戲路透照」曝光！學霸校草回歸「校園CP」　淺笑秒戀愛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！　多次被提離婚：再講，我一定成全

獨家／《聲林》亞軍林孟辰成蕭敬騰師弟！被疑抄襲Summer心疼回應

謝和弦訪問完「突掏出打火機」！全場記者嚇壞他飆4字秒閃

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 蔡阿嘎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎
  2. 「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會
  3. 4年終於練出「歐美臀」！　主播只穿丁字褲超震撼
  4. 蔡阿嘎出道10年變了！　「1個關鍵原因」減少說台語頻率
  5. 蔡阿嘎稱霸10年有原因！「講話速度」藏玄機　對抗演算法
  6. 蔡阿嘎「網紅祖師爺」出道滿10年　第1個月酬勞曝光！
  7. HUSH「W形露乳T恤」開唱超狂！踩高靴笑：終於唱到女聲
  8. 浩子：聽說要夠紅才遇得到理科太太　「本尊站旁邊」尷尬笑了
  9. 「拿藥水卻被眼部麻醉！」　正妹「同姓病歷」被診所搞錯嚇慘
  10. 郭雪芙幫閨蜜袁艾菲「搶便當」　巴鈺：比周年慶還可怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366