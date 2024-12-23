肖戰電影《射鵰英雄傳》出現台灣男星！　曾在《青蛇》演許仙

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星肖戰主演的電影《射雕英雄傳：俠之大者》23日公開最新預告，演員陣容除了肖戰演郭靖，莊達菲演黃蓉，片中飾演金庸筆下高手的演員，包括梁家輝飾演西毒歐陽鋒、胡軍飾演北丐洪七公，還有台灣知名演員吳興國飾演一燈大師，最經典的「天下五絕」都找來影壇傳奇人物。

▲肖戰《射鵰英雄傳：俠之大者》定檔大年初一。（圖／翻攝自微博）



電影《射雕英雄傳：俠之大者》由徐克執導，演員陣容除了大陸演員，也有不少香港演員，根據最新預告畫面，「天下五絕」只出現3人，包括特別演出的梁家輝飾演西毒歐陽鋒，在《射鵰》故事階段還是反派；胡軍飾演北丐洪七公，在《射鵰》是傳授黃蓉武功的師父；吳興國飾演的「一燈大師」，原本是大理國皇帝段智興，後來成為天下五絕之一「南帝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐克執導《射鵰英雄傳：俠之大者》梁家輝演西毒歐陽鋒。（圖／翻攝自微博）

▲胡軍演北丐洪七公。（圖／翻攝自微博）



▲吳興國（左）飾演一燈大師。（圖／翻攝自微博）



其中76歲的港星梁家仁在電影飾演鐵木真（成吉思汗）。他曾演過港劇1982版《天龍八部》喬峰，當時創下高收視紅遍港台兩地，還在劉德華版《神鵰俠侶》演郭靖，並演過兩次「洪七公」，可說是港台觀眾心中印象最深刻的大俠！

▲76歲梁家仁過去演過「喬峰」、「郭靖」、「洪七公」，這次飾演「成吉思汗」。（圖／翻攝自微博）

而吳興國是台灣高雄人，大學時加入雲門舞集，劇場演出經驗豐富，同時活躍於傳統戲曲與前衛藝術表演，後來跨界演出電視劇、電影，演技精湛風靡不少觀眾，老婆是知名舞蹈家林秀偉。他曾在徐克電影《青蛇》飾演「許仙」，近年演出大陸神話片《封神》三部曲，現年已經71歲的他，這次演出「一燈大師」，演技也深受期待。

▲吳興國曾在徐克《青蛇》飾演許仙。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳興國與舞蹈家妻子林秀偉時常分享恩愛生活。（圖／翻攝自臉書）