愛莉莎莎遭「前任集體封鎖＋退追」！　傻眼吐槽：我又沒劈腿

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎平時除了用心經營頻道，私下也常透過社群與粉絲分享日常，今（23）日她就發文透露，最近想找前任們的IG給新朋友看時，才發現對方已經退追及封鎖自己。為此，她傻眼表示：「那欸啊捏！我又沒有劈腿過，也不是黏牙型的。」

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎透露，由於近期她常出國旅遊，和新朋友相處時常被問到「妳喜歡什麼類型的男生？」為了更直接解釋，她當下都拿出手機翻出前男友的IG來向對方展示，但卻意外發現幾乎所有前男友和曖昧對象們都已經封鎖她或是退她追蹤，讓她不禁苦笑表示：「害我跟新朋友的話題直接句點。」

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愛莉莎莎提到，自己過去的感情並沒有出現什麼嚴重的問題，她強調：「我又沒有劈腿過，也不是黏牙型的。」她表示在分手後，總是坦然接受，認為再見就是再見，不會再糾纏對方，也從未封鎖過任何前任，不過這次意外發現自己「集體被封鎖」，讓她有些無奈，甚至忍不住好奇問：「大家也會封鎖前任嗎？」

▲愛莉莎莎（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

貼文曝光後掀起網友留言討論，有網友認為，應該是前任的現任女友封鎖愛莉莎莎，另有網友揣測，可能是因為看到她如今過得更好，因此心生不平衡所以才退追蹤。還有網友則分享自身經驗，表示封鎖前任通常是為了讓自己更快走出情傷，久而久之就忘了解封，也有網友表示，不聯絡是分手後的原則，封鎖只為劃分界線，彼此都能專注於新的生活。