本土劇娜美辣穿「貼身洋裝」側身炸出渾圓曲線！　網暈：太逆天了

記者顧齊祐／綜合報導

女星張家瑋過去以飾演惡女出名，因此獲得「本土劇娜美」的封號，她在10月前往菲律賓就讀語言學校，期間經常透過社群媒體分享她的生活點滴。近日，她曬出了一組身穿緊身衣的辣照，立刻吸引大批網友目光，並驚呼「太逆天了」。

▲張家瑋前往菲律賓就讀語言學校。（圖／翻攝自Instagram／chiawei_winnie）



張家瑋前往菲律賓遊學已將近2個月，經常會在Instagram記錄她的遊學點滴。最近，她分享了一組在宿舍內拍攝的美照。照片中，她披著一頭長髮，身穿粉紅色無袖連身洋裝，大方秀出手臂線條，貼身的衣物更是凸顯了她的完美身材比例。而下一張照片，她則將身體轉成側身，完美展現她前凸後翹的身型曲線，超火辣的身材讓粉絲都大飽眼福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張家瑋身穿粉紅色無袖連身洋裝。（圖／翻攝自Instagram／chiawei_winnie）



張家瑋也配文寫道「有什麼事情是你再累都覺得很開心的？以前很佩服奶奶可以每天凌晨五點就起床hahaha~~~因為我真的超難早起！不過現在學校課程很滿，加上晚自習跟線上課程，有時候睡不到6小時，4、5點起床就得忙到晚上12點左右，很多考試令人頭暈，不過心情還是很開心～非常滿足～幸福感滿滿的」。

▲張家瑋側身展現前凸後翹的身型曲線。（圖／翻攝自Instagram／chiawei_winnie）



張家瑋辣照曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖，紛紛留言「在國外讀書還是這麼美」、「這身材，無敵了」、「膚質狀況變的好好，可能輕輕捏就捏出水」、「這個體態真的沒誰了」、「第二張會讓妳沒女的朋友」、「哇哇哇…太逆天了」。