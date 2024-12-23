元元披婚紗「深V蹦出半球」！　解放低胸超兇身材看光

記者王靖淳／綜合報導

女星元元（吳婕安）擁有甜美外型，平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（23）日她就曬出一系列低胸婚紗照，深V的設計展現她的傲人好身材。貼文及照片曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「超美」。

▲元元。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

照片中，元元身穿一件夢幻婚紗，婚紗上點綴著精緻的蕾絲設計，袖口裝飾有蝴蝶結，裙擺的點點設計更襯托她的甜美氣質。元元頭戴白色頭紗，手持一束花束，展現清新柔美的氛圍，她臉上帶著溫柔的笑容，雙手捧著花束，時而將花束靠近臉頰，用手輕觸下巴，整體表情及動作充滿甜美與自信。

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▲元元曬婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

元元在文中分享試穿婚紗的心情，並俏皮地表示：「聽說穿上婚紗是女孩一生中最美的時候。」她提到，隨著今年進入最後一個月，她特別開放留言，邀請粉絲對她「告白」。元元表示，在挑婚紗的過程中，每套都夢幻到令她難以抉擇，最後選定一套袖子上有蝴蝶結裝飾的婚紗。為此，照片曝光後，不少網友紛紛寫下稱讚留言，「太美」、「好漂亮」、「太好看了吧」。