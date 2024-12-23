范瑋琪喊「我是河北人」賣情懷遭陸網批說謊！　直球回嗆：善良點

記者劉宛欣／綜合報導

范瑋琪近期在北京出席明年中國巡演的發布會時，提到自己的祖籍地河北省深澤縣，並表示「從未去過」，希望能到石家莊開唱。然而，一番言論隨即被網友翻出2016年的微博貼文，內容提及她曾在石家莊深澤縣開唱，讓人質疑她的說法前後矛盾，面對網友批評，范瑋琪在社群上直球回應，強調自己沒有失憶，請酸民對她「善良點」。

▲范瑋琪被中國網友質疑賣祖國情懷。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

在先前的發布會上，范瑋琪表示，「這5年來經歷了很多，失去了父母、奶奶和叔叔，但也得到了許多成長」。她進一步提到：「我是河北省深澤縣人，聽說深澤在石家莊附近，我沒有去過深澤，希望有機會回到石家莊開一場演唱會，在爺爺的故鄉唱歌會有不一樣的感受。」

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然而，這段發言被網友翻出2016年的微博貼文，當時范瑋琪提到：「我的祖籍河北省石家莊深澤縣，今天充滿感恩的心情唱到自己的祖籍地。」此舉讓部分人批評她「說謊成性」，甚至嘲諷「互聯網是有記憶的」，質疑她靠祖籍拉近與中國民眾的情感卻翻車。

▲范瑋琪直球對決網友。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

針對爭議，有網友直接在范瑋琪的Instagram留言詢問：「為什麼8年後卻說從未去過祖籍地？」范瑋琪親自解釋，表達的是希望能在爺爺的出生地開個人演唱會，並補充：「我沒有失憶好嗎？善良點好嗎？」她強調自己對事情抱持正向態度，也希望網友能少點惡意。她還提到十年前曾在石家莊參加拼盤演唱會，現在希望有機會再回到當地舉辦專場演唱會。