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吳卓源合唱熊仔Alan Walker好狂！　黑薄紗曬長腿辣翻

記者盧薇淩／台北報導

吳卓源（Julia）27日在KKBOX風雲榜上演出，去年以新人之姿參加前夜祭表演，今年則是首次站上風雲榜舞台，先是與熊仔合唱夯曲《買榜》展現嘻哈態度，接著與電音天才 Alan Walker 跨界飆唱《Different World》和《Faded》，演出讓人驚艷，而他自己也直呼興奮：「能夠與 Alan Walker 跨界演出實在是太酷了！沒想到這麼快能有這樣的機會，我排除萬難也要接受這個挑戰！」

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▲▼吳卓源KKBOX風雲榜 。（圖／記者張一中攝）

▲吳卓源KKBOX風雲榜。（圖／記者張一中攝）

難得挑戰電音曲風的Julia，這次與 Alan Walker 合作非常緊張和興奮，事前先觀摩了很多 Alan在國外的表演片段，她特別打造「神秘酷帥黑天使」造型，以往總是「外套不穿好、下衣失蹤」的穿搭風格，這次有別以往微性感風格，以帥氣中性的紅白拼貼工作風背帶褲亮相，上半身則是黑色薄紗，她笑說：「沒想到吧！這次我居然沒穿外套還穿了長褲！」她也提到，「能在同一場演唱會展現兩種不同風格的Julia，真的是很好玩的體驗！」

▲▼吳卓源KKBOX風雲榜 。（圖／記者張一中攝）

▲吳卓源和熊仔、Alan Walker合作。（圖／記者張一中攝）

Julia 吳卓源與 RGRY、熊仔合作的熱門夯曲《買榜》，推出一年已在 YouTube 上點擊破千萬，成功集郵 Alan Walker、熊仔合作，問及未來合作對象，吳卓源先是幽默說「這兩次合作都是沒有計畫過的，想合作的對象怕講了反而不會實現。」接著說「我最想跟 R&B 的歌手合作，要是能跟李榮浩、方大同一起唱歌，心會融化！」以往過年都會回到澳洲與家人團圓度過，她表示爸媽都會下廚煮菜，無論爸媽做什麼菜都好吃，因為從16歲就開始在外面生活，所以回到家能吃到家裡的菜是很幸福，最愛媽媽炒的番茄炒蛋、爸爸製作的燉肉料理。

▲▼吳卓源KKBOX風雲榜 。（圖／記者張一中攝）

▲▼吳卓源想跟李榮浩、方大同合作。（圖／記者張一中攝、記者黃克翔攝）

▲▼第14屆kkbox風雲榜-Julia（吳卓源）。（圖／記者黃克翔攝）

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吳卓源, 熊仔, Alan Walker , 14thKKBOX風雲榜

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