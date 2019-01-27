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蔡阿嘎稱霸10年有原因！「講話速度」藏玄機　對抗演算法

▲蔡阿嘎連講話速度都有玄機。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

蔡阿嘎拍片的題材相當多元，有短劇、名人訪談、台語教學、美食旅遊、生活記事、玩具收藏......各種題材應有盡有，而且都能自成一系列。問他是否有規劃各主題的拍攝進度？「一開始主要是覺得有趣就去做。」他自嘲這都是因為他自己「喜新厭舊」的個性所造成，「同一個主題一直拍我就煩，所以我會開發新的。」

然而隨著近年發片量變大，拍攝題材的需求也隨之增加，蔡阿嘎也會去觀察觀眾的喜好。以前他可能不喜歡坐在桌前、對著鏡頭介紹東西的形式，「就坐，然後講東西；欸，這樣會有趣嗎？」太長的影片他也無法接受，必須擷取出最精華的內容，「大概兩、三分鐘就要結束一個影片。」

不過現在這些都不再是限制。他在去年九合一選舉前拍攝、評論選舉公報政見內容的影片，就是坐在桌前與大頭佛一起嬉笑怒罵，影片長度更超過22分鐘。「那是我第一次（發）超過20分鐘的影片。」這部帶有試驗性質的影片，截至去年底在YouTube已經有將近157萬次的觀看次數，各家主流媒體也參考影片做了後續報導，迴響比蔡阿嘎預期更佳，「就發現：『喔，這也可以耶！』」

「觀眾喜歡的（影片）類型更多元了。」蔡阿嘎認為現在已經沒有哪種類型才是王道，「我覺得反而是什麼類型都有他的市場，所以我們也在嘗試拍更多類型的影片。」

【台灣第一網紅 7之2】配合演算法　蔡阿嘎連講話速度都有玄機

▲蔡阿嘎連講話速度都有玄機。（圖／鏡週刊提供）

觀眾習慣＋演算法　長影音變多

至於影片長度，傳統觀念認為短影音較適合手機觀看，但由於行動數據吃到飽已變得普及，長短也不再是問題；而且觀眾使用習慣也已改變。「現在大家習慣吃飯的時候手機看，無聊的時候手機就擺著，現在幾十分鐘、甚至1個小時的影片在YouTube上面還是都很受歡迎。」蔡阿嘎認為，長的影片其實就是一種陪伴，只要題材有趣，內容有趣，「大家其實是可以看完的。」

他也直言，長影音其實更適合現在YouTube的演算法。「讓影片長一點，然後大家就停留在我的頻道久一點；停久一點，曝光就多，然後就會再推薦我的影片。」蔡阿嘎強調要隨著觀眾的視覺習慣、平台演算法的變化來與時俱進；拍片方式可能與過去大同小異，但剪接的手法需要調整。「像我們出去旅遊的影片，以前是出去玩3天，剪一支5分鐘；現在可能玩3天，我就剪了10支10分鐘的影片。」

他還透露，以前會把影片稍微調快，因為要讓觀眾快速看完；但現在就是用一般的速度播放，「然後我講話的速度也會稍微變慢，」藉以延長影片的時間。

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