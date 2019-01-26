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韓練習生「要出道就陪睡！」　車銀優、邕聖祐公司被揭潛規則

娛樂中心／綜合報導

南韓直播主「朴邵崙」（Park So Yun）擁有174公分高挑身材，外型相當吸睛，22歲時也確曾在街頭被星探發掘，到知名經紀公司Fantagio當練習生，每天接受演戲、歌唱訓練，才9個月時間就被約談準備出道，她以為就要圓了星夢，沒想到公司的背後的意思是要她陪酒、被包養，甚至是陪睡。

朴邵崙揭練習生潛規則。（圖／翻攝自IG）

▲朴邵崙曾進Fantagio當練習生，卻被告知要陪酒、陪睡才有機會出道。（圖／翻攝自IG）

據《蘋果日報》報導，朴邵崙透露自己在22歲逛街時被Fantagio星探挖角，她進了公司當練習生，每天上演戲、跳舞、唱歌等課程，除了才藝上的訓練之外，也會特別教人際之間的應對進退。大約9個月後，她被找去約談，公司的人說她可以準備出道了，只是需要完成一些條件。

仔細聽細節，朴邵崙才發現公司是要她陪導演喝酒或是被包養，甚至還出現陪睡，不答應的話，根本拿不到電視劇或電影的演出機會，當下她馬上決定要和公司解約，「這完全不是自己想要的。」

車銀優、邕聖祐。（圖／翻攝自Fantagio官網）

▲Fantagio旗下擁有車銀優、邕聖祐等知名藝人，在韓名氣不小。（圖／翻攝自Fantagio官網）

雖然星夢破碎，但後來朴邵崙在朋友介紹下，開始當直播主，最高紀綠單月就賺進台幣60萬元，比較差的時候平均也有台幣10萬元，比一般打工約4萬台幣的月薪優渥許多，也改善了家裡經濟問題。

南韓知名娛樂公司Fantagio旗下擁有徐康俊、車銀優、Weki Meki以及Wanna One的邕聖祐等藝人，更曾一手捧紅河正宇、池珍熙、孔劉等知名演員，在韓擁有不小名氣。

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