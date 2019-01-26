紅髮艾德「6千萬房子」發生火災！　隔壁建築物燒剩灰

記者傅家妤／綜合報導

英國新生代創作才子紅髮艾德（Ed Sheeran）4月即將來台開唱，還給粉絲一個演唱會，大家都非常期待，不過近日卻傳出他老家發生火災，隔壁一棟小型建築物已經全被燒毀，只剩下灰燼。

▲紅髮艾德老家發生火災。（圖／CFP）

根據外媒報導，紅髮艾德位於沙福郡的老家在英國時間26日，早上7點半發生火災，他家隔壁的一棟小型建築物不知何故突然起火，隨後火勢蔓延到他的家，但當地的消防員很快地就趕到，在經過1個小時多的奮戰後，火勢終於被撲滅，該棟小型建築物已經被燒毀，而紅髮艾德的老家只毀損了一小部分。

▲紅髮艾德不常待在老家。（圖／翻攝自IG／紅髮艾德）

最幸運的是現場並沒有發生任何傷亡。據悉，該棟發生的房子是紅髮艾德的私人物產，雖然他目前多居住在倫敦，在從父母手中接手後，他投入了不少心血在該棟價值英鎊150萬元（約台幣6千萬元）的房產上，裡面不僅有一個超大泳池，甚至還有一個按摩浴缸，庭院還有一個巨型樹屋，該棟房子除了是他的老家以外，也是他的度假屋。對於老家發生火災，紅髮艾德尚未給出回應。

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