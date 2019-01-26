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離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

娛樂中心／綜合報導

男星鄭人碩2018年9月和老婆離婚，被爆出疑似離婚前和《寒單》同片演員「小薰」（黃瀞怡）發生曖昧，又被拍到同車出遊。他離婚不到5個月，26日坦言告白開追，女方回覆「順其自然」。

▲鄭人碩離婚4個多月，認了追求小薰。（圖／翻攝自臉書／鄭人碩、小薰） 

▲鄭人碩離婚4個多月，認了追求小薰。（圖／翻攝自臉書／鄭人碩、小薰）

據《中國時報》報導，鄭人碩說：「我真的有跟她告白，她回覆說：『順其自然。』」他認為這並非被打槍，會約對方吃飯、看電影，送小禮物，同時坦承雙方自從拍片、被爆緋聞的過程中，也發現小薰是個好女孩，未來如果追到了一定會公開。

▲▼《寒單》導演黃朝亮、胡宇威、鄭人碩、小薰、可青、徐謀俊及紀源等人前往年貨大街踩街辦年貨。（圖／想亮影藝提供）

▲鄭人碩、小薰拍《寒單》傳出緋聞，宣傳期仍和導演黃朝亮（中）、胡宇威、可青、徐謀俊及紀源等人掃街催票。（圖／想亮影藝提供）

小薰以「黑澀會美眉」出道，轉戰戲劇圈實力漸獲肯定，此時傳出介入鄭人碩家庭、挨元配罵的風波。儘管緋聞掀起議論，兩人宣傳《寒單》受訪仍並肩而坐，她表示「有感受到他的溫暖，跟《寒單》一樣。」

鄭人碩2016年和圈外女友圓圓結婚，並育有一個2歲兒子Enzo。他簽字離婚前，曾有自稱女方親友的人爆料給《ETtoday娛樂星光雲》表示第三者是「前黑澀會美眉」，夫妻曾出國度假試圖化解婚姻危機，最後選擇給彼此空間，和平簽字離婚。

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