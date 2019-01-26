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熊仔追思過世的他！合體吳卓源《買榜》饒炸小巨蛋

記者林映妤／台北報導

饒舌高手熊仔26日登上第14屆KKBOX風雲榜，除了和「鄉民老婆」Julia（吳卓源）合唱超夯歌曲《買榜》，還以「豹子膽BOWZ」身分帶來新歌組曲《大頭大頭》、《夢中夢》、《失真》，前面饒炸小巨蛋，之後再以抒情歌融化觀眾，全場嗨爆！

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熊仔自創虛擬音樂角色「豹子膽BOWZ」，將小巨蛋變成追思會，搭配巨型3D真人臉部模擬動畫磅礴登場！熊仔專為KKBOX風雲榜設計了一個特別表演橋段，結合豹子膽BOWZ的《夢想成真》專輯劇情主軸，拓展新專輯到虛實融合的新格局。

▲▼第14屆kkbox風雲榜-熊仔。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼熊仔為豹子膽開追思會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼第14屆kkbox風雲榜-熊仔。（圖／記者黃克翔攝）

由於豹子膽這位虛擬歌手的IG，日前已公告他意外過世，只見小巨蛋的舞台，透過巨型LED幻化成他的追思會，熊仔演唱豹子膽的《大頭大頭》、《夢中夢》、《失真》串燒組曲，其中《失真》更是首次公開演出，搭配背景LED所播放的巨型3D真人臉部模擬動畫，氣勢磅礴，令全場觀眾震撼不已！

熊仔獲得本屆年度創新精神，表示非常感謝KKBOX風雲榜一路以來的支持及肯定，豹子膽是他以「一位歌手從走紅到殞落」為概念所創造出來的虛擬角色，這次特別以虛實融合的音樂劇方式，在KKBOX風雲榜上呈現。即便日前重感冒發燒到38度，熊仔還是連夜將此節目編排出來，希望藉此表達他對KKBOX風雲榜的重視與感謝。

▲▼第14屆KKBOX風雲榜，乃木坂46。（圖／記者張一中攝）

▲▼乃木坂46登台演唱。（圖／記者張一中攝）

▲▼第14屆KKBOX風雲榜，乃木坂46。（圖／記者張一中攝）

在熊仔演出前，日本女團乃木坂46也在KKBOX風雲榜演唱《同步巧合》、《以自我為中心！》，5位成員齋藤飛鳥、堀未央奈、久保史緒里、大園桃子、与田祐希在表演前受訪，身為首個登上小巨蛋的日本女團，謙虛表示非常榮幸，「希望所有不認識或認識我們的粉絲都能喜歡我們的演出。」更害羞透露團體魅力就是笑容。

乃木坂46來台2天，今成員們有先品嘗小籠包，紛紛大讚好吃，但明天要登台表演，她們也傷腦筋笑說：「不知道明天會不會有時間可以吃東西、逛逛？」

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▲▼第14屆KKBOX風雲榜，乃木坂46。（圖／記者張一中攝）

▲▼乃木坂46可愛魅力炸翻全場。（圖／記者張一中攝）

▲▼第14屆KKBOX風雲榜，乃木坂46。（圖／記者張一中攝）

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14thKKBOX風雲榜, 熊仔, 吳卓源, 乃木坂46

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