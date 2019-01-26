福原愛挺8月大肚現身！江宏傑台下素顏「愛的視角」護妻甜爆

記者盧薇淩／台北報導

JR東日本仙台支社與JR東日本創造旅遊26日在微風南山舉行旅遊分享會，找來日本桌球天后福原愛（小愛）分享旅程，懷胎8個月的她挺著孕肚現身，雖然大腹便便，但四肢依然纖細，而這是她生產前最後一次活動，老公江宏傑（小傑）為護妻，也趁沒比賽時「愛相隨」陪伴，在台下「愛的視角」拿手機捕捉老婆，而令人驚訝的是，他素顏沒帶妝，但還是看出白皙好皮膚。

▲福原愛出席活動，江宏傑愛相隨護妻。（圖／記者林敬旻攝、記者盧薇淩攝）

福原愛分享到日本旅遊期間的所見所聞，懷胎8個月的她，透露最近開始學做客家小炒，例如梅干扣肉、薑絲大腸等等，江宏傑試吃後會給建議，「他說梅干扣肉很下飯、很好吃。」說起家人的體貼，小愛透露公婆及老公會替她分擔家務是，「我什麼都沒做，很不好意思，一切都很感動，我一到家婆婆就跟我說趕快休息，我喜歡吃草莓，她都幫我準備好。」也笑說，喜歡吃的麵包才說一次，婆婆就幫準備好了，「還幫我買了三件衣服。」

▲福原愛懷胎8月。（圖／記者林敬旻攝）

福原愛到日本旅遊，推薦仙台的牛舌、牡蠣等海鮮，懷孕聞到腥味不會害喜嗎？她笑說：「我懷上一胎時，光是打開菜單看到照片去吐了，現在都沒有，有時候甚至忘記自己懷孕。」不過前兩天突然身體有些不舒服，因此江宏傑今特地陪她到場，「他平常要練球，今天剛好有空，說會擔心就陪著我來。」

▲▼江宏傑在台下拍攝福原愛。（圖／記者盧薇淩攝）