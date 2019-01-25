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AKB48馬嘉伶「赴日3年」吐兩點不甘心　認：爸媽都看到了　

記者蕭采薇／台北報導

日本女團「AKB48」台灣成員馬嘉伶闖蕩日本3年，去年終於進入總選舉，最終拿下97名。由於AKB集團成員眾多，能有此成績實屬不易。馬嘉伶25日現身台北國際電玩展為《怪物彈珠》攤位站台，先前在親筆信吐露赴日打拚的「不甘心的經歷」，她說，本來不想讓家人擔心，不過爸媽也看到了那封信，特地為她加油打氣。

▲▼AKB48台灣成員馬嘉伶電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48台灣成員馬嘉伶回台為電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

馬嘉伶為站台特地回到台灣，由於日本沒有農曆年假期，赴日發展的這三年她都沒機會回台過年，今天出席完活動也要再趕回日本。馬嘉伶的現身吸引超過百名粉絲到場，談到新年新希望，她笑說：「去年參加總選舉沒能達成64名的目標，希望今年能夠圓夢。」

▲▼AKB48台灣成員馬嘉伶電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48台灣成員馬嘉伶回台為電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

馬嘉伶從14歲開始就猛讀日文，如今出道滿3周年的她，已經可以用日文寫滿一整封完整的信，上節目、表演也都能順利溝通，沒想到，想在日本當演員的夢想，卻仍不被看好，甚至被嘲笑。馬嘉伶先前在親筆信中分享兩件讓她感到不甘心的經歷。

▲▼AKB48台灣成員馬嘉伶電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48台灣成員馬嘉伶回台為電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

其中一件是接到舞台劇的邀約，起初高興到不行的心情，卻在打開劇本後，瞬間跌到了谷底，「角色是外國人，而且台詞前面全都註記了「（結結巴巴）」另外就是如今仍會被問到，「什麼時候會回去台灣的團體？」她坦言，這個問題對她來說，其實是個很過分的問題，因為如果她回到台灣，就等於她在日本失敗了一樣。

▲▼AKB48台灣成員馬嘉伶電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48台灣成員馬嘉伶回台為電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

由於不想讓家人擔心，馬嘉伶原先並沒有將這些情緒和家人分享，但這封日文信還是被翻成了中文讓爸媽看到。馬嘉伶說：「上傳後很多粉絲鼓勵我，家人當初他們原本很反對我進演藝圈，現在終於很放心了，也常為我加油打氣。」她也透露，上禮拜家人也特地到日本探望，這週換她回台，見到許久不見的奶奶和姊姊，非常開心。

▲▼AKB48台灣成員馬嘉伶電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲AKB48台灣成員馬嘉伶回台為電玩展站台。（圖／記者林敬旻攝）

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