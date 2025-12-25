ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」
幾個相處細節辨識出「對方是瞎男」
金莎被小19歲男友求婚！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王ADEN 李友廷 朱孝天 阿信 金宇彬 申敏兒 炎亞綸 鬼鬼

《PD101》男偶像遭控「小學四年級霸凌」　263萬YTR痛訴：留PTSD

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓YouTuber「nareum」訂閱數高達263萬，她日前在社群丟出震撼彈，透露自己在小學四年級時曾遭遇校園暴力，並透露施暴者參加過選秀節目《PRODUCE 101》，現在也是出道偶像，引發網友揣測。而被指是當事人的「BZ Boys」成員崔泰熊，24日也透過律師發聲。

▲▼《PD101》男偶像遭263萬YTR控「小學四年級霸凌」。（圖／翻攝自Instagram／nareum_tv）

▲nareum自爆曾在小學時遭某現役偶像霸凌。（圖／翻攝自Instagram／nareum_tv）

nareum 18日指稱，自己在多年前看《PRODUCE 101》時，意外在螢幕上看見「熟悉的臉」，讓她瞬間想起過去的陰影，「那是我曾經的校園暴力加害者之一。」nareum表示，當時對方以自己的名字，創立了一個網路論壇社群，叫做「討厭nareum的人們的群組」，每天在上面寫她的壞話，「你能想像，一個十歲小孩讀著那些充滿罵我的話的攻擊文章時，內心會有多麼受傷嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

nareum說，當時因為太難熬了，在和媽媽、老師面談過後，她在計程車上哭著說：「如果我死了，那個人會受到懲罰嗎？希望他能被懲罰。」即便過了20年，她也歷歷在目，留下創傷。她也透露線索說，對方當時雖在節目中遭淘汰、未能透過該節目出道，但如今已經在其他經紀公司出道，引發網友瘋猜身分，話題迅速延燒。

隨著各方揣測越滾越大，被猜是加害者的崔泰熊，在24日透過律師發出聲明，強硬否認相關指控，「我們在此明確表示，該等質疑是明確的虛假事實。」崔泰熊方強調，崔泰熊在學生時期並無nareum所主張的校園暴力行為，「也完全沒有造成身體或心理上的任何傷害。」

▲▼《PD101》男偶像遭263萬YTR控「小學四年級霸凌」。（圖／翻攝自Instagram／bz_teddygrade）

▲崔泰熊被指是加害者。（圖／翻攝自Instagram／bz_teddygrade）

崔泰熊方也表示，目前網路風向已失控，除了媒體後續報導接連出現，崔泰熊的社群也湧入大量惡意留言，使其承受嚴重名譽損害。面對外界持續討論，崔泰熊方也表明已採取民事與刑事法律措施，並要求立即刪除目前發布的相關影片與貼文，「希望未經確認的主張與推測性內容不要導致新的受害發生，我們將追究法律責任到底，以防止進一步的損害。」

▲▼《PD101》男偶像遭263萬YTR控「小學四年級霸凌」。（圖／翻攝自Instagram／bz_teddygrade）

▲崔泰熊律師聲明。（圖／翻攝自Instagram／bz_teddygrade）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

校園暴力nareumBZBoys崔泰熊

推薦閱讀

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

6小時前

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

2小時前

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

18小時前

坤達、書偉閃兵...Energy停工3個月終於合體：很想念大家　宣布捐500萬

坤達、書偉閃兵...Energy停工3個月終於合體：很想念大家　宣布捐500萬

2小時前

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

5小時前

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

10小時前

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

2小時前

最棒耶誕禮物！　五月天無預警宣布「台中場門票加開」明天就開賣

最棒耶誕禮物！　五月天無預警宣布「台中場門票加開」明天就開賣

5小時前

禾浩辰下跪「用餘生寵妳」求婚誓詞超閃！　吳品潔落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪「用餘生寵妳」求婚誓詞超閃！　吳品潔落淚…當眾激吻

7小時前

熊熊伸手打老公「秒被女兒報復」　她傻眼離場：不被愛的才是第三者

熊熊伸手打老公「秒被女兒報復」　她傻眼離場：不被愛的才是第三者

3小時前

樂天女孩首位「三棲」應援　穎樂要健健康康陪粉絲更多球季

樂天女孩首位「三棲」應援　穎樂要健健康康陪粉絲更多球季

2小時前

嚴立婷生日禮收「梁赫群醜bubu」 心灰意冷「這要丟掉還是避邪？」

嚴立婷生日禮收「梁赫群醜bubu」 心灰意冷「這要丟掉還是避邪？」

2小時前

熱門影音

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚
孟子義跌倒

孟子義跌倒
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

看更多

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前2

《PD101》男偶像遭控「小學四年級霸凌」　263萬YTR痛訴：留PTSD

2小時前43

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

2小時前22

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

2小時前0

樂天女孩首位「三棲」應援　穎樂要健健康康陪粉絲更多球季

2小時前22

嚴立婷生日禮收「梁赫群醜bubu」 心灰意冷「這要丟掉還是避邪？」

2小時前42

坤達、書偉閃兵...Energy停工3個月終於合體：很想念大家　宣布捐500萬

3小時前22

熊熊伸手打老公「秒被女兒報復」　她傻眼離場：不被愛的才是第三者

3小時前0

影帝布蘭登費雪催淚新作來了！合體《哥吉拉》、《幕府將軍》日星

3小時前20

吳怡霈日本尪「堅持聖誕節吃速食」　她提1食物遭打臉原因曝光

3小時前2

HowZ、李浩瑋南北接力登場　難忘巨大發光耶誕樹

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」
    6小時前2212
  2. 王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖
    2小時前83
  3. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    18小時前1615
  4. Energy停工3個月終於合體：很想念大家！
    2小時前82
  5. YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸：剴剴沒查到才扯
    5小時前4
  6. 八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
    10小時前6045
  7. 金莎被小19歲男友求婚！
    2小時前42
  8. 最棒耶誕禮物！五月天無預警宣布「台中場門票加開」
    5小時前101
  9. 禾浩辰下跪「用餘生寵妳」求婚誓詞超閃！　吳品潔落淚
    7小時前183
  10. 熊熊伸手打老公「秒被女兒報復」她傻眼離場
    3小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合