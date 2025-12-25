《PD101》男偶像遭控「小學四年級霸凌」　263萬YTR痛訴：留PTSD

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓YouTuber「nareum」訂閱數高達263萬，她日前在社群丟出震撼彈，透露自己在小學四年級時曾遭遇校園暴力，並透露施暴者參加過選秀節目《PRODUCE 101》，現在也是出道偶像，引發網友揣測。而被指是當事人的「BZ Boys」成員崔泰熊，24日也透過律師發聲。

▲nareum自爆曾在小學時遭某現役偶像霸凌。（圖／翻攝自Instagram／nareum_tv）

nareum 18日指稱，自己在多年前看《PRODUCE 101》時，意外在螢幕上看見「熟悉的臉」，讓她瞬間想起過去的陰影，「那是我曾經的校園暴力加害者之一。」nareum表示，當時對方以自己的名字，創立了一個網路論壇社群，叫做「討厭nareum的人們的群組」，每天在上面寫她的壞話，「你能想像，一個十歲小孩讀著那些充滿罵我的話的攻擊文章時，內心會有多麼受傷嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

nareum說，當時因為太難熬了，在和媽媽、老師面談過後，她在計程車上哭著說：「如果我死了，那個人會受到懲罰嗎？希望他能被懲罰。」即便過了20年，她也歷歷在目，留下創傷。她也透露線索說，對方當時雖在節目中遭淘汰、未能透過該節目出道，但如今已經在其他經紀公司出道，引發網友瘋猜身分，話題迅速延燒。

隨著各方揣測越滾越大，被猜是加害者的崔泰熊，在24日透過律師發出聲明，強硬否認相關指控，「我們在此明確表示，該等質疑是明確的虛假事實。」崔泰熊方強調，崔泰熊在學生時期並無nareum所主張的校園暴力行為，「也完全沒有造成身體或心理上的任何傷害。」

▲崔泰熊被指是加害者。（圖／翻攝自Instagram／bz_teddygrade）

崔泰熊方也表示，目前網路風向已失控，除了媒體後續報導接連出現，崔泰熊的社群也湧入大量惡意留言，使其承受嚴重名譽損害。面對外界持續討論，崔泰熊方也表明已採取民事與刑事法律措施，並要求立即刪除目前發布的相關影片與貼文，「希望未經確認的主張與推測性內容不要導致新的受害發生，我們將追究法律責任到底，以防止進一步的損害。」

▲崔泰熊律師聲明。（圖／翻攝自Instagram／bz_teddygrade）