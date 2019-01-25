謝金晶除夕墓園「團員豬哥亮」圍爐！　帶滷豬腳、滷肉飯

記者關韶文／台北報導

朱海君領軍同門豪記唱片師弟妹逛年貨大街，師妹謝金晶、陳淑萍與師弟鄔兆邦相約逛年貨大街拜月老，三姝開心大血拚，鄔兆邦則當暖男幫忙扛年貨戰利品！豬哥亮愛女謝金晶則說自父親過世後，今年首度在台灣過年，除夕會與老哥一起到墓園帶著滷豬腳、滷肉飯等，老爸的最愛美食陪伴圍爐！



日前朱海君推出新輯《思念來借過》，謝金晶也出輯《月娘的情話》，陳淑萍與鄔兆邦也分別推出新輯《你我之間》與《風雨情路》，四人不約而同出輯，趁宣傳空檔趕辦年貨，每年必定逛年貨大街，朱海君淡定的在年貨大街血拚笑說，「自從嫁作人婦後，每年都跟老公、婆婆等家族親友聯手採買年貨，我家非常傳統，重視過年，因此應景食物絕對要買齊，而開心果最重要，過年的吉祥食物，象徵每天都開心，因此帶著大家先到零食攤搶購。」

▲▼朱海君、謝金晶、陳淑萍、鄔兆邦一同買年貨。（圖／豪記唱片提供）

除了買年貨，朱海君還帶著謝金晶與陳淑萍到著名的霞海城隍廟拜月老祈求好姻緣，朱海君傳授招來好姻緣秘訣：女生要奉上粉餅與粉色唇膏，切忌不要紅色的，然後在喝廟內的熱茶，但別用嘴吹，這樣緣分會被吹散，讓在一旁的謝金晶、陳淑萍直說原來我們都沒注意到，所以都單身。

談到過年計畫，謝金晶去年與大哥赴美過年，她表示，「自老爸過世後，今年首次在台灣過年，與哥哥計畫在除夕帶著老爸生前最愛的美食：滷豬腳與滷肉飯等，在墓園先與老爸一起圍爐，也可以陪他多聊聊天，報告一下近況讓老爸放心。」而過年則會與媽媽、阿嬤歡聚，大年初二在澳門就有演出，謝金晶笑說過年開工就有紅包真是好兆頭，希望今年也能遇到好姻緣！





