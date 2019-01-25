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TWICE師妹團ITZY才只是開始！JYP還有3組新人要推出

記者吳孟庭／綜合報導

南韓捧紅TWICE、GOT7等團體的經紀公司JYP娛樂日前宣布即將推出新女團，團名與5名團員都已公開，不過現在傳出JYP極力推出新血，將在這之後還要再推3團，知情人士透露，JYP預計從2017年到2019年準備推出5組新人。

▲JYP新女團ITZY。（圖／翻攝自Facebook／OfficialItzy）

▲JYP新女團ITZY。（圖／翻攝自Facebook／OfficialItzy）

JYP娛樂繼TWICE之後，睽違3年多要推新女團，由藝智、LiA、柳真、彩鈴、俞娜5名成員組成「ITZY」，團名跟韓文「있지（有吧）」相似，意指大眾希望的「我們都有」，尤其成員們還是練習生就曾亮相過，彩鈴參加過選拔TWICE的實境秀《SIXTEEN》、 柳真參加過YG娛樂製作的選秀節目《MIXNINE》，尚未出道就有一定知名度。

不過這只是JYP娛樂新企畫的開始而已，根據韓媒《Business Post》報導，「今年Big Hit娛樂與YG娛樂都要推出新男團，預計競爭會非常火熱，相對的要出道的女團幾乎很少，JYP娛樂此時推出女團，備受矚目。」

▲▼Stray Kids 。（圖／環球提供）

▲JYP新男團Stray Kids橫掃今年新人獎 。（圖／環球提供）

並有財經研究員獲得資訊後透露，「JYP娛樂將從2017年起，2年內推出5組新人，除了今年2月要出道的ITZY之外，還會有3組新人依序出道。」而在ITZY之前，JYP新人男團Stray Kids的確在2017年透過同名實境秀向大眾介紹，並順利於2018年出道，今年底到年初，更橫掃許多新人獎，不容小覷。

可能就是為了各種新企劃，JYP有大量人力需求，最近甚至推出一檔名為《超級實習生》的實境秀，打算招募新人。JYP社長朴軫永回憶20年前創辦公司，「當時只有我、房時爀（現為Big Hit娛樂創辦人、BTS防彈少年團推手）和另外一個合夥人，而現在JYP娛樂是300人的規模。」該節目已於昨（24）日晚間首播。

▼JYP新女團ITZY介紹。（影片來源：YouTube jypentertainment）

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關鍵字

JYP, ITZY, Stray Kids, TWICE, 日韓風

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