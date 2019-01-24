《寒單》高雄狂炸！底下驚喜捕捉「網路爆紅女神」

記者林映妤／台北報導

賀歲片《寒單》導演黃朝亮24日率領胡宇威、鄭人碩、楊貴媚、小薰在高雄舉行「炸寒單」活動，高雄市長韓國瑜也帶著之前爆紅的千金韓冰與高雄市觀光局局長潘恆旭、台東玄武堂堂主李建智議員現身力挺，現場吸引千名高雄鄉親圍觀，韓冰也是第一次看炸寒單，大讚寒單肉身們實在「好勇敢」。

▲《寒單》下高雄舉行炸寒單活動，韓冰成為亮點。（圖／想亮影藝提供）

韓冰人生中首次看「炸寒單」，開炸前覺得很新鮮，聽聞胡宇威拍片時有親自上去炸，笑問身旁的胡宇威：「還是你今天要上去示範？」見胡宇威一時措手不及，韓冰接著開玩笑說：「還是我Cue市長來炸好了！」但實際看完8位肉身站上戰轎、接受不間斷的炮炸洗禮，場面過於震撼，她嚇到之外，也湧現護爸心意，趕緊補充：「他們好勇敢！我剛剛說市長可以炸，看完之後，我覺得市長他絕對不行、不行、不行。」

眾演員來到高雄心情非常好，楊貴媚說：「電影《寒單》也來高雄了，期待大家一起支持《寒單》，讓《寒單》收得好結果。」阿西（陳博正）也表示：「寒單爺來高雄，高雄越炸越旺，大家賺大錢！」胡宇威、鄭人碩、小薰也都聽聞高雄三鳳宮相當靈驗，希望能讓《寒單》炸出好票房。電影1月23日上映。

▲▼炸寒單畫面震撼，眾人佩服不已。（圖／想亮影藝提供）