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白百何被牽連！　吳秀波陷「外遇多P醜聞」新片2度遭撤檔

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星吳秀波近來陷入外遇風波，女星陳昱霖控訴遭他無情拋棄，更揭發2人長達7年的婚外情，甚至還有小四、小五的存在，聲望直墜谷底，連同他參演的新片《情聖2》也受到影響，遭觀眾退票抵制，23日更傳出二度遭到撤檔，目前上映日期待定。

▲▼《情聖2》撤檔。（圖／翻攝自微博／《情聖2》）

▲《情聖2》上映日一改再改。（圖／翻攝自微博／《情聖2》）

吳秀波近半年來一直深陷外遇醜聞，還遭陳昱霖的父母出面爆料，稱他因不甘被女方爆出外遇一事，因此以敲詐勒索的罪名，控告陳昱霖，如今此事已經進入司法程序，但近來兩人的各種事蹟也頻頻被挖出，各種負面爆料鬧得滿天飛，鬧得沸沸揚揚。

▲▼《情聖2》撤檔。（圖／翻攝自微博／《情聖2》）

▲▼《情聖2》撤檔。（圖／翻攝自微博／《情聖2》）

▲《情聖2》撤檔。（圖／翻攝自微博／《情聖2》）

雖然，吳秀波本人至今都未有親自出面回應此事，他所參演的新片《情聖2》也疑似因醜聞一事手到牽連，該片上映日連連遭到修改，原定是在賀歲檔大年初一上映，日前卻突然宣布，提前到1月24日上檔，沒想到就在前一天，電影公司卻突然再度宣布撤擋，「因技術問題推遲上映檔期。」這是《情聖2》第二次修改上映檔期，電影官方微博宣布：「感恩同行，来日再见。」亦即全面撤檔，上映日期未明。

《情聖2》其實是改編自阿根廷電影《A Boyfriend for My Wife》，由吳秀波、白百何、肖央主演，吳秀波在片中就是飾演「情聖肖遙」。

▲▼《情聖2》撤檔。（圖／翻攝自微博／《情聖2》）

▲吳秀波在《情聖2》中飾演「情聖肖遙」。（圖／翻攝自微博／《情聖2》）

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吳秀波, 陳昱霖, 白百何, 情聖2

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